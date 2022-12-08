Putin: Nükleer savaş riski artıyor

Putin, konuyla ilgili büyük endişeler olduğu ve bir iyi niyet göstergesi olarak Rusya’nın hiçbir koşulda nükleer silah kullanan ülke olmayacağı önerisine cevap verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada nükleer savaş riskinin arttığı uyarısında bulundu. Rus haber ajansı Tass'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada olası bir nükleer çatışma ihtimalini değerlendirdi. Putin konuyla ilgili, “Nükleer savaş riski artıyor. Bunu neden inkâr edelim” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili büyük endişeler olduğu ve bir iyi niyet göstergesi olarak Rusya’nın hiçbir koşulda nükleer silah kullanan ülke olmayacağı önerisine cevap veren Putin,” Rusya’nın hiçbir koşulda nükleer silah kullanan ilk ülke olmaması konusunda, eğer ilk kullanan ülke olmazsa o zaman ikinci ülke de olmayacak çünkü topraklarımıza yapılacak bir nükleer saldırı karşılık verme şansımızı ciddi şekilde sınırlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Rus lider, Rusya'nın nükleer silahları bir savunma aracı, misilleme amaçlı bir karşı saldırı fırsatı olarak gördüğünü söyledi. Putin savunma stratejilerine de değinerek, "Savunma araçlarını kullanma stratejimiz ki biz kitle imha silahlarını, nükleer silahları da savunma aracı olarak kabul ediyoruz , tamamı sözde misilleme amaçlı karşı saldırı mantığı etrafında inşa edildi, yani bize bir saldırı yapıldığında biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz" diye konuştu.