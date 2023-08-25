Putin: Prigojin'in ciddi hataları vardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uçak kazasında öldüğü bildirilen Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin hakkında ilk kez konuştu.

25.08.2023 09:40:290
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Putin: Prigojin'in ciddi hataları vardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan ilhak edilen Donetsk’in sözde lideri Denis Pushilin ile bölgedeki duruma dair yaptığı toplantıda, öldüğü bildirilen Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin hakkında ilk kez konuştu. 

Prigojin ve uçakta hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Putin, “Prigojin’i 90’lı yılların başından beri tanıyorum, kaderi zor ama yetenekli bir iş insanıydı. Hayatında ciddi hataları vardı. Sadece ülkemizde değil, yurt dışında ve özellikle Afrika’da çalıştı ve önemli başarılar elde etti” dedi. Putin, Prigojin’in kazadan hemen önce Afrika’dan dönerek yetkililerle görüştüğünü söyledi.

Zelenskiy: Kimle alakalı olduğunu herkes anlıyor 

Wagner ile ilgili de konuşan Putin, “İlk bilgiler Wagner şirketinin personelinin orada (Tver Bölgesi’ndeki uçak kazasında) olduğunu gösteriyor. Bu kişilerin ortak yaşamımıza önemli katkıları olduğunu belirtmek isterim. Wagner, Ukrayna’daki Neo Nazizmle mücadeleye önemli katkı sağladı” dedi. Putin Rusya Soruşturma Komitesi'nin kazayla ilgili soruşturma yürüttüğünü söyledi. Dün Rusya’nın başkenti Moskova’dan St. Petersburg'a uçtuğu sırada Tver Bölgesi’nde düşen uçakta, Prigojin ve sağ kolu Dmitriy Utkin de dahil toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. 

Kazayla ilgili açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise "Bu durumla kesinlikle alakamız yok. Herkes kimin bununla alakalı olduğunu anlıyor" dedi.

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