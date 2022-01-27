Putin, Türkiye'ye geliyor

Rusya, Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul ettiğini duyurdu.

27.01.2022 17:06:000
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Putin, Türkiye'ye geliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Sputnik'teki habere göre, Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in, Erdoğan'ın davetini kabul ettiği ve Türkiye'ye geleceği bildirildi.

 

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