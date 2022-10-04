PwC Türkiye, 350 yeni mezuna iş sağladı

Toplumda güven inşa etme ve önemli sorunlara çözüm üretme amacıyla hizmet veren PwC, 155 ülkede 327 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Her yıl yaklaşık 100 bin kişiyi işe alıyor.

PwC Türkiye, kadrosunu yeni işe alımlarla güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye’de yaklaşık 2.400 çalışanıyla hizmet veren PwC, bu yıl 350’ye yakın yeni mezunu daha bünyesine dahil etti.

Toplumda güven inşa etme ve önemli sorunlara çözüm üretme amacıyla hizmet veren PwC, 155 ülkede 327 bin çalışanıyla faaliyet gösterirken dünyada her yıl yaklaşık 100 bin kişiyi işe alıyor. Bu kapsamda, Yeni Mezun programıyla her yıl genç mezunları kadrosuna katan PwC Türkiye de son olarak 350’ye yakın genç yetenekle ekibini güçlendirdi. Türkiye genelinde farklı üniversitelerin ağırlıklı olarak İİBF ve STEM mezunu olan yeni çalışanların %52’si kadınlardan oluşuyor. PwC’nin gücüne güç katacak yaklaşık 350 yeni çalışan için Sapanca’da bir oryantasyon programı gerçekleştirildi.

“Daha güvenilir ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için bir araya gelmiş bir ekibiz”

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, yeni Mezun süreciyle ilgili “PwC’de biz bir ‘çözüm üretenler topluluğu’yuz. Daha güvenilir ve sürdürülebilir bir dünya, daha iyi bir gelecek inşa etmek için bir araya gelen, çeşitli eğitim geçmişlerine sahip bir ekibimiz var. Yeni Mezun sürecimizle, kariyerlerine PwC’de başlamak isteyenlere, ilk günlerinden itibaren şirketimizi tanıma ve sunduğumuz fırsatlardan yararlanma imkanı sağlıyoruz. Bu yıl da Yeni Mezun programımıza başvuran, farklı eğitimlere ve donanımlara sahip olan, okullarını yeni bitirmiş yaklaşık 350 kişiyi seçerek kadromuza kattık. Kariyer yolculukları onları nereye götürürse götürsün, PwC’de edinecekleri deneyimlerin ve kuracakları ilişkilerin tüm çalışanlarımıza değer katacağına eminiz” diye konuştu.

1981 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren PwC Türkiye, sürekli öğrenmeye verdiği önemle çalışanları için birçok eğitim fırsatı sunuyor. PwC Avrupa oluşumunun bir parçası olan PwC Türkiye çalışanlarının dijital, teknik ve sosyal becerilerini eğitim programlarıyla desteklerken; açık iletişim platformları, hobi kulüpleri, şirket içi organizasyonları ve alumni ağıyla tüm PwC Ailesi için kapsamlı bir deneyim sunuyor.