QNB Finansbank'ın 2022 kârı 17,2 milyar TL

Verilen bilgiye göre, 31 Aralık 2022 itibarıyla QNB Finansbank'ın toplam aktifleri, 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 62 artarak 601 milyar 755 milyon TL'ye ulaştı.

1.02.2023 10:52:530
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QNB Finansbank'ın 2022 kârı 17,2 milyar TL

QNB Finansbank'ın 2022 yılında net dönem karı 17 milyar 224 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, 2022 yılında bankacılık faaliyetleri, sendikasyon kredileri, reel sektör destekleri ve sürdürülebilirlik çalışmaları ile Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamayı sürdürdü. Verilen bilgiye göre, 31 Aralık 2022 itibarıyla QNB Finansbank'ın toplam aktifleri, 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 62 artarak 601 milyar 755 milyon TL'ye ulaştı.

Aynı dönemde, net krediler yüzde 72 artış kaydederek 344 milyar 957 milyon TL'ye, müşteri mevduatı ise yüzde 80 artarak 384 milyar 58 milyon TL'ye çıktı. 2022 yılında bankanın net dönem karı 17 milyar 224 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, 2022 yılında banka olarak reel sektörü desteklemeye devam ederken, sürdürülebilirlik çalışmaları ile geleceğe yatırım yaptıklarını belirterek, 2023 yılında da Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

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