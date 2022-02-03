QNB Finansbank'tan net kar açıklaması

QNB Finansbank, 2021 yılını reel sektörü destekleyen, dijital çözümlerle sektörde ilklere imza atan çalışmalar ve istikrarlı büyüme ile tamamladığını açıkladı.

3.02.2022 10:59:000
Paylaş Tweet Paylaş
QNB Finansbank'tan net kar açıklaması

QNB Finansbank'ın net karı, 2021'de önceki yıla göre yüzde 43 artarak 3 milyar 928 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB Finansbank'ın toplam aktifleri 31 Aralık 2021 itibarıyla 2020 sonuna göre yüzde 63 artarak 371 milyar 369 milyon TL'ye ulaşırken, net kredileri yüzde 45 büyümeyle 200 milyar 832 milyon TL'ye, müşteri mevduatı da yüzde 70 yükselişle 213 milyar 946 milyon TL'ye çıktı.

Banka'nın 2021 net karı ise önceki yıla göre yüzde 43 artarak 3 milyar 928 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, 2022'de de reel sektörü güçlendirmek ve sürdürülebilir bir dünya hedefine katkı sağlamak üzere çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

5 yılda 5 kat büyüyecek alanımız var

5 yılda 5 kat büyüyecek alanımız var

Güven kaybı şirket değerini %50 düşürüyor

Güven kaybı şirket değerini %50 düşürüyor

En başarılı 30 CMO'nun yeni stratejisi

En başarılı 30 CMO'nun yeni stratejisi

Plastik kullanımını azaltıyoruz

Plastik kullanımını azaltıyoruz

Dünyada ilk 10'a gireceğiz

Dünyada ilk 10'a gireceğiz

Talep sendromu

Talep sendromu

Yorum Yaz