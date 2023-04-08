QNBEYOND 5. Dönem girişimleri belli oldu

QNB Finansbank çatısı altında kurulan QNBEYOND Hızlandırma Programı’nın beşinci dönemine kabul edilen sekiz girişim belli oldu. Program; Londra, Chicago, Stockholm, Boston ve Lizbon’dan girişimleri programına alarak bugüne kadarki en global dönemine hazırlanıyor. Girişimler altı ay süreyle birçok iş ortağı ile tanışırken hibe desteğinden yararlanacak ve güçlü mentor ağına erişim sağlayabilecekler.

QNBEYOND Hızlandırma Programı’nın beşinci dönemi kabul edilen sekiz girişimle yeni dönemine başladı. Londra, Chicago, Stockholm, Boston ve Lizbon’dan katılan ve QNB Finansbank’ın üst yönetimiyle eşleşerek düzenli olarak birlikte çalışma imkanından yararlanacak girişimler, Ekim 2023’te gerçekleşecek Demo Day ile programdan mezun olacaklar.

Beşinci dönem girişimlerinde global odaklı SaaS iş modelleri, veri ve kullanıcı odaklı SEO, video ve yapay zekanın buluştuğu pazarlama teknolojileri, tarım teknolojileri, KOBİ ve ihracat odaklı teknolojik çözümler ve kurum içi iletişim çözümleri göze çarpıyor.

2022’de tamamlanan dördüncü dönemde 8 girişim QNBEYOND Hızlandırma Programı’ndan mezun olurken; bu girişimlerden ikisi QNBEYOND Ventures’dan yatırım aldı. Ayrıca girişimler QNB Finansbank ve iştirakleriyle 8 iş birliği ve 12 POC çalışmasına başladı.

QNBEYOND Hızlandırma Programı 5. Dönem girişimleri

Exportal: İhracatını arttırmak isteyen Türk firmalar ve yurt dışında bulunan ithalatçılar için özel olarak tasarlanmış; ürün çeşitliliği, sade ara yüzü ve 10+ dilde destek verebilen ekibiyle ithalat & ihracat süreçlerini uçtan uca kolaylaştıran yeni nesil B2B ticaret portalı.

Flowla: Satış ekiplerinin tüm doküman, aksiyon ve iletişimini tek bir linkte müşterileri ile paylaşmasını sağlıyor. Satış sürecini adım adım ilerleyen bir dijital akış haline getirerek hız ve dönüşümü arttıran bir platform.

Novus: İçerik üretimi ihtiyacı olan şirketler için güncel, güvenilir ve kuruma özel yapay zekâ çözümleri sunan bir platform.

Searchbase: Ekipler için özelleştirilmiş yapay zekâ tabanlı bir arama motoru.

Udext: Saha çalışanları ve şirketleri arasındaki iletişim kanallarını ön hazırlık gerektirmeden kuran, çeşitli otomasyonlarla etkileşimi ve operasyonel verimliliği artıran bir iletişim platformu.

Videolity: Yapay zekâ ile herhangi bir videodaki ürünleri anında alışveriş yapılabilir formata getiren, e-ticaret yapan şirketler için B2B SaaS platformu.

WeFarm: Boş tarlaları üretim yapan çiftliklere dönüştüren ve sahiplerine gelir yaratan yeni nesil bir tarım teknolojisi platformu.

Wope: İşletmelerin büyük yatırımlar yapmaksızın dijital büyümelerini hızlandıran ve SEO stratejilerini AI ile güçlendiren bir dijital büyüme platformu.

QNBEYOND, güçlü mentor ağı, iş ortakları ve üst yönetim desteği sunuyor

Sektör profesyonelleri ve QNB Finansbank çalışanlarından oluşan 130 kişiyi aşkın güçlü bir mentor ağına sahip olan QNBEYOND, girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği neredeyse tüm konular için alanında uzman mentorlara sahip. Ayrıca hızlandırma programına katılan girişimlere; Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure gibi servis sağlayıcılar, Hubspot, Notion, Docsend, New Relic, Miro, Remote, Asana gibi yabancı servisler ve Fol, iyzico ve TalentGrid gibi şirketlerden on binlerce dolar değerinde indirim fırsatı da sunuluyor.