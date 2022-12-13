Radisson Otel Grubu Türkiye’de hızla büyüyor

Türkiye’deki varlığını hız kesmeden genişletmeye devam eden Radisson Otel Grubu, tüm markalarının lansmanını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor.

Türkiye’nin turizm için küresel olarak en gözde destinasyonlardan biri olduğunu ifade eden Radisson Otel Grubu – Afrika ve Türkiye’den Sorumlu İş Geliştirme Başkanı Ramsay Rankoussi ile Grubun gelecek planları ve yatırımları üzerine konuştuk. Grubun 2023 hedefi, geçen yıl Türkiye genelinde 35 olan otel sayısını 50’nin üzerine çıkarmak.

1- Türkiye’deki yatırımlarınızdan ve genişleme planlarınızdan bahseder misiniz? Halihazırda nerelerde, kaç otelle hizmet vermektesiniz? Planlarınız doğrultusunda öncelik verdiğiniz bölgeler var mı?

Türkiye'deki genişleme planımız hızla devam ediyor ve mevcut 45 otel portföyümüzün dışında, güçlü bir açılış programı ile yapım aşamasında olan 15 otel, varlığımızı ve pazar payı kazancımızı daha da güçlendiriyor.

Türkiye’deki tüm markalarımızın başarıyla lansmanını yaptık. Orta ölçekli markamız Park Inn by Radisson’dan üst sınıf markamız Radisson’a, Avrupa’nın ve aynı zamanda İstanbul’un önde gelen lider markası Radisson Blu’dan, geçtiğimiz yaz Bodrum’da açtığımız premium markamız Radisson Collection’a ve Collection markası olarak yeniden konumlandırdığımız Radisson Collection Hotel Vadistanbul'a Radisson Otel Grubu çatısı altında bulunan markalarımızın çoğu Türkiye’de yer almaktadır. Ayrıca bir süre önce, Türkiye’nin ilk Radisson RED markalı otelinin İzmir’de açılacağının duyurusunu ve şimdiden yarım düzine tesisin üyeliğe katıldığı Radisson Individuals’ın Royan Hotel Hagia Sofia İstanbul ile Sultanahmet'in kalbinde faaliyet gösteren ilk otelinin tanımını yaptık.

Türkiye'deki portföyümüzün yüzde 50'den fazlası, Radisson Blu'nun şehir genelinde lider marka olduğu ve tüm markalarımız ile liderliğimizi pekiştirme önceliğimizin devam ettiği İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'daki en büyük marka ve en büyük operatör olma hedefiyle varlığımızı güçlendirirken, İzmir, Bodrum, Çeşme ve Ankara’nın yanı sıra Eskişehir, Yalova gibi ikincil şehirlerde de büyümeye devam ediyoruz. Karadeniz'de Ordu, Samsun ve Trabzon’da 3 otelimiz var. Ayrıca Erciyes Dağı'ndaki kayak otelimizle Kayseri’de de büyüme gösterdik.

Önceliğimiz, yakın zamanda iki yeni otelin duyurusunu yaptığımız Antalya gibi daha fazla tatil amaçlı seyahat eden misafir profilini hedefleyen bölgelerde yer almak ve Kapadokya pazarına girmek, özellikle mevcut bağımsız otellerin dönüştürülmesiyle, pazar potansiyeline uygun yeni lansmanı yapılan Radisson Individuals markamızla ikincil lokasyonlarda çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Covid’e yanıt olarak, bağımsız kalmak isteyen veya grubun temel markalarından birine zamanla geçiş yapmayı düşünen, yüksek hizmet puanlarına ve mevcut otel kimliklerine sahip bireysel ve bağımsız otelleri hedefleyen Radisson Individuals'ı lanse ettik. Bu girişim, grubumuzun yalnızca ortaklarımızı desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda ağımızın tüm faydalarını sağlayan ve sınırlı ön koşullarla ölçeklendiren özel bir teklifle dönüşümlere odaklanmamızı yansıtan çözümler sunma yeteneğini de gösteriyor.

2- Radisson Otel Grubu için Türkiye’nin önemi nedir? Türkiye, EMEA bölgesinde nasıl bir konuma sahip?

Türkiye, turizm için küresel olarak en gözde destinasyonlardan biri olduğu gibi aynı zamanda Batı ile Doğu, Avrupa ve Asya arasında bir köprü oluşturuyor. Türkiye, bölgesel bir merkez ve büyük oranda iş talebini sürdüren önemli bir ticari bağlantı olarak kurulmuş. Bu temellerin Covid sonrası toparlanmayı hızlandırmaya yardımcı olacağına, aynı zamanda yeni inşa edilen fırsatların yanı sıra Radisson ağına katılan dönüşüm otellerine de dönüşeceğine inanıyoruz.

Türkiye’nin sahil kıyıları ve dağlık destinasyonlarının eşit çeşitliliğe sahip olması göz önünde bulundurulduğunda, tatil amaçlı seyahat konusundaki varlığımızı tam teşekküllü resortlar ile güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Resort otellerimiz Radisson Blu Resort & Spa, Çeşme ve Radisson Collection Hotel, Bodrum’a ek olarak ilk kayak merkezi otelimiz olan Radisson Blu Hotel, Mount Erciyes’i yakın zamanda açmış bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte, büyük potansiyel gördüğümüz Antalya başta olmak üzere Akdeniz çevresinde de büyümeyi hedefliyoruz.

Geçen yıl, 2025 yılına kadar 50'den fazla otelin işletmede ve yapım aşamasında olması için bir plan açıklamıştık ancak tanık olduğumuz olumlu eğilim ve ülkeye olan bağlılığımızla birlikte, bu hedef 2023 yılına kadar elde edilmek üzere revize ediliyor. Bu yeni hedef, yakında Türkiye'yi Radisson Otel Grubu için EMEA'nın en büyük ülkesi yapacak.

3- Türkiye pazarında son derece güçlü bir şekilde varlık gösteriyorsunuz. Bu varlığınızı daha da artıracak mısınız?

Bölgedeki mevcut tüm markalarımız, Türkiye'de faaliyette veya yapım aşamasındaki özellikleriyle artık güvence altına alındı. Radisson markası, dönüşüm dostu doğası ve aynı zamanda konumlandırmalarıyla Radisson Individuals ile birlikte en hızlı büyümeye tanık oluyor. Radisson RED'i İstanbul'da tanıtmak ve bir yaşam markası olarak sunmak istiyoruz. Bununla birlikte Radisson Collection’ı İstanbul, Ankara ve Bodrum gibi hedef şehirlerde en iyi şekilde açarak portföyümüzü genişletmeyi hedefliyoruz.

Ülkedeki varlığımız tatil amaçlı seyahat edenlerden iş amaçlı seyahat edenlere, sahil beldelerinden şehir otellerine, kongre merkezlerine ve rezidanslara kadar her segmenti kapsamaktadır. Tatil bölgeleri ve sahil yerleri, özellikle tatil amaçlı seyahate talebinin olumlu eğilimi ile bir öncelik olmaya devam ediyor. Antalya bölgesindeki büyümemizi sürdürmenin yanı sıra Ege kıyısındaki varlığımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz.

2022’nin Türkiye’de büyüme açısından rekor bir yıl olmasını bekliyoruz. Radisson Individuals’ın lansmanıyla beraber, sadece bu yıl en az 10 otel daha sağlamayı, resort tekliflerimizi güçlendirmeyi ve bağımsız otellerin dönüşümlerini desteklemeyi hedefliyoruz. Bunlara ek olarak, ülke içindeki yeni destinasyonlarla Radisson Otel Grubu’nun tüm markalarını tanıtmayı amaçlıyoruz.

4- Biraz da 2030 ve sonrası planlarınızı dinlemek isteriz. Radisson Otel Grubu’nun uzun vadeli hedefleri nelerdir?

2023 hedefimiz, geçen yıl Türkiye genelinde 35 olan otel sayısını 50’den fazlasına ulaştırmak. 2025 yılına geldiğimizde bu sayıyı 70’in üzerine çıkarmayı, 2030 ve sonrasında ise Türkiye genelinde 100’den fazla otele ulaşmayı hedefliyoruz.

Tüm bunların ötesinde, yerel becerileri ve yetenekleri geliştirmeye ve teşvik etmeye, faaliyet gösterdiğimiz toplulukları büyütmeye ve ülkede olumlu bir etki bırakmaya odaklanıyoruz. Aynı zamanda ortaklarımızla yakınlık sağlamak, misafirlerimize ve tüm paydaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için de çabalıyoruz.

5- İstihdam konusuna da değinebilir miyiz? Türkiye’deki otellerinizde kaç kişiye istihdam sağlamaktasınız? Kadın istihdamı konusundaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Türkiye'deki otellerimizde 2.000'den fazla çalışanımız var ve ülke genelinde yeni açılacak tüm otellerle birlikte, gelecekteki açılış planlarımız dahilinde 1.000 kişilik bir iş gücüne daha ihtiyaç olacağını gözlemliyoruz.

Kadınlar, ekiplerimizin yalnızca giderek daha fazla parçası olmakla kalmıyor, aynı zamanda ülke genelinde özellikle Genel Müdürler olarak lider rollerde ve merkezi destek ofisimizin destek fonksiyonlarının çoğunda daha fazla kadınla dengeli liderlik de önceliğimizin ayrılmaz bir parçası haline geliyor.

6- Pandeminin turizm sektöründe büyük değişimler yarattığını gözlemliyoruz. Radisson Otel Grubu bu süreci nasıl geçirdi? Neler değişti?

Pandemi, tüm turizm ve seyahat sektörü için çok zorlu bir süreçti. Tatil turizmine artan talepleri görmek pozitif düşünmemize sebep oluyor ve 2022’de çok daha iyi bir performansa ulaşacağımıza inanıyoruz. Büyümede pozitif bir ivme yakaladık ve önümüzdeki 12 ay içinde yapacağımız açılışlara bakınca Türkiye pazarındaki payımızın güçleneceğini gözlemliyorum. En önemli değişimler arasında dijital devrimi gösterebiliriz, değişimin hızı misafir uygulamalarından, çevrimiçi rezervasyonlara, konaklama deneyimlerine ve kendimizi nasıl konumlandırdığımıza kadar bir çok veriye evrildi.

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