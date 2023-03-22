Ramazan ayı yarın başlıyor... İlk sahura bu gece kalkılacak

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

22.03.2023 10:10:510
Paylaş Tweet Paylaş
Ramazan ayı yarın başlıyor... İlk sahura bu gece kalkılacak

Ramazanın ilk teravih namazı bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. "On bir ayın sultanı" ramazanın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak. Ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

İlk imsak yarın saat 04.33'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.25'te Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.43'te Çanakkale'de olacak, son iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

Bu yılın ramazan temasını "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 70 lira olarak kararlaştırdı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Çin ve Rusya, Sibirya'dan doğal gaz boru hattı inşa edecek

Çin ve Rusya, Sibirya'dan doğal gaz boru hattı inşa edecek

Ekonomistlerden faiz tahmini: Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?

Ekonomistlerden faiz tahmini: Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?

Bakan emekli aylığına zam açıkladı: EYT'liler de yararlanacak

Bakan emekli aylığına zam açıkladı: EYT'liler de yararlanacak

İkinci el online otomobil pazarında satışlar da fiyatlar da arttı

İkinci el online otomobil pazarında satışlar da fiyatlar da arttı

3 kamu bankasından 107 milyar TL sermaye artırımı

3 kamu bankasından 107 milyar TL sermaye artırımı

Ramazan ayı yarın başlıyor... İlk sahura bu gece kalkılacak

Ramazan ayı yarın başlıyor... İlk sahura bu gece kalkılacak

Yorum Yaz