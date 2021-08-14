Redington Türkiye GM Cem Borhan: Dev şirketlere yön veren dijital trendler

Dijital dönüşüm Türkiye’nin en büyük şirketlerini nasıl etkiledi? Önümüzdeki 1 yılda Türkiye’nin en büyük şirketlerinin büyümesini destekleyecek en önemli dijital trendler neler? Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, devlerin dijital ihtiyaçlarına dair sorularımızı şöyle yanıtladı:

Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr





Önümüzdeki bir yılda Capital500 ölçeğindeki şirketlerin sürdürülebilir büyümesini destekleyecek BT trendleri neler?

Pandeminin başlamasıyla birlikte geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde işletmelerin sürdürülebilir büyümesini destekleyecek en önemli trendlerden birinin dijital dönüşüm olduğunu gördük. Bu süreçte dijital dönüşümünü tamamlamış ya da bu yolda önemli adımlar atmış işletmelerin henüz bu sürece başlamamış ya da daha çok başında olan işletmelere karşı büyük bir avantaj elde ettiğini ve büyümelerini sürdürebildiklerini gördük. Bu nedenle dijital dönüşüm trendinin yakaladığı ivmeyi önümüzdeki bir yılda ve ötesinde de devam ettireceğini öngörüyoruz. Bir diğer önemli trend uzaktan ve ofiste çalışmayı bir araya getiren hibrit çalışma modeli olacak. Capital500 firmalarında hibrit çalışma modelinin daha çok benimseneceğini düşünüyoruz. Yine pandemi dönemiyle büyük ivme kazanan bulut teknolojilerine geçiş önemli bir trend olmaya devam edecek. Bulut teknolojileri işletmelere düşük maliyetlerle daha fazla hız, verimlilik ve esneklik sağlıyor. Küçükten büyüğe tüm işletmeler bulut teknolojilerinden faydalanabiliyor. Bu nedenle sürdürülebilir bir büyüme açısından büyük önem taşıyor. Önümüzdeki bir yıl içinde özellikle hibrit bulut teknolojilerine büyük bir talep olacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan dijital dönüşümün daha da hızlanması ve bulut teknolojilerine olan talebin artmasıyla siber güvenlik işletmelerin en önemli önceliklerinden biri olmaya devam edecek. Dijital dönüşümün etkisiyle birlikte işletmelerin otomasyona olan ihtiyaçları daha da artacak. Bu nedenle yapay zeka ve robotik teknolojilerinin kullanımında önemli bir artış göreceğiz.

Büyük şirketler hangi sektörde, hangi BT alanlarına yatırımı hızlandırdı? Veya hızlandırmalı? Açıklar nerede?

Pandemi süreciyle birlikte birçok işletme dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdı ve başta bulut teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka ve uzaktan çalışma gibi birçok teknolojiye yatırımlarını artırdı. Bulut teknolojileri işletmelere esneklik, verimlilik, ölçeklenebilirlik ve en önemlisi rekabet avantajı sağlıyor. İşletmeler bulut ortamında aldıkları hizmetleri ihtiyaçlarına göre ölçeklendirebiliyor, uygulamaları özelleştirebiliyor ve bu hizmetlere her yerden erişebiliyor. Ayrıca altyapı maliyeti olmadan, bakım konusunda herhangi bir endişe yaşamadan bu hizmetleri rahatça kullanabiliyorlar. Ayrıca en son teknolojileri kullanmaları ve çalışanlarına birçok avantaj sunmaları nedeniyle büyük bir rekabet avantajı elde ediyorlar. Bu nedenle, son bir yıla baktığımızda özellikle bulut teknolojilerine olan yatırımların önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Bir diğer önemli teknoloji yatırımı ise felaket merkezi çözümlerine oldu. İşletmeler felaket merkezi çözümlerinin yalnızca deprem, sel baskını gibi doğal afetlerde değil, bunların yanı sıra COVID-19 gibi kitlesel salgın durumlarında da büyük bir gereklilik olduğunu gördüler. Yine pandeminin etkisiyle uzaktan çalışmaya yönelik yatırımlarını artırdılar. Bu yatırımların yavaş yavaş hibrit çalışma ortamı sağlamaya yönelik olacağını görüyoruz. Dolayısıyla çalışanların şirket kaynaklarına konum ya da zaman sınırlaması olmaksızın tek şifre ile kolay ve güvenli erişim ihtiyaçları ön plana çıktı. Yine bulut teknolojilerine ve hibrit çalışma ortamına geçiş siber güvenlik çözümlerine olan ihtiyacı artırdı. Son bir yıl içinde zararlı yazılım, fidye yazılımı, BEC, oltalama gibi saldırılarda büyük artış olduğunu görüyoruz. Bu nedenle siber güvenlik alanına olan yatırımlarda büyük bir artış oldu. Bu paralelde biz de sadece bilişim alanına odaklanmış köklü bir şirket olarak hem Türkiye hem de dünyadaki tecrübelerimizi ülkemizdeki iş ortaklarımızın ve kurumsal müşterilerimizin artan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet verdik. Altyapı, bulut teknolojileri, güvenlik ve diğer alanlarda çözüm sunan Splunk, Trend Micro, Hitachi, Red Hat, Versa Networks, Ivanti, PTC, Veritas, Corelight, Microstrategy, Kissflow, Diamanti, Okta ve Supermicro olmak üzere toplamda 14 markanın distribütörlük faaliyetlerini yürütüyoruz. Sağladığımız katma değerli hizmetlerle işletmelerin en son ve en fazla ihtiyaç duydukları teknolojilere yatırım yapmalarını sağlıyoruz.

Büyük şirketlerin yaptıkları hangi yatırım onların krizden çıkışını ne kadar hızlandıracak?

Öncelikle işletmelerin dijital dönüşüm çalışmalarını hızlandırmaları gerekiyor. Dijital dönüşüm süreklilik arz eden bir konu. Belirli bir yatırım yapıp çözümleri kullanmaya başladıktan sonra tamam bitti diyebileceğimiz bir şey değil. Bu nedenle şirketlerin dijital dönüşüme sürekli yatırım yapmaları gerekiyor. Son dönemdeki tecrübelerimiz veri güvenliğini sağlayan, veriyi iyi analiz eden ve yöneten şirketlerin başarıya daha kolay ulaştıklarını gösterdi. Bu nedenle işletmelerin verilerini en iyi şekilde yönetebilecekleri alanlara yatırım yapmaları kritik önem taşıyor. Bir diğer önemli konu ise çeviklik. Günümüzün yoğun rekabet ortamı şirketlerin daha çevik olmasını gerektiriyor. BT yatırım ihtiyaçlarını doğru tespit eden ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda yatırımlarını çevik ve yalın bir şekilde yapan işletmeler büyük bir avantaj elde ediyor. Kriz dönemleri büyük bir belirsizliğe sahiptir. Bu belirsizliği fırsata dönüştüren şirketler bu tür süreçlerin kazananı olur. Bu tür kriz dönemlerinde yatırım yapan ve krizi inovasyon fırsatı olarak değerlendiren işletmeler krizden daha hızlı çıkacaktır.

Bu zamana kadar pandemide yapılan yatırımlardan da örnek hikayeler varsa paylaşabilir misiniz? Şu yatırımı yaptık ve sonuçlarını şöyle aldık gibi…

Pandemi sürecinde birçok kurum çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı için uzaktan ve evden çalışma modeline geçti. Uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin pandemiden bağımsız olarak bazı sektörlerde kalıcı olmasını bekliyoruz. Bu süre zarfında işletmelerin iletişim ve bilişim altyapılarını yeni düzenle hızla uyumlu hale getirmeleri gerekti. Bu yeni çalışma düzeninin gerektirdiği yeni altyapı yatırımlarının yapılması ve güvenlik açıklarının kapatılması, 2-3 yılda yapılması gereken yatırımların çok daha kısa bir sürede gerçekleşmesine neden oldu. Ayrıca, pandemi döneminde işlem hacimleri büyük ölçüde artan ve buna bağlı olarak sadece yurt içi değil, yurt dışına da hizmet vermeye başlayan e-ticaret siteleri, ölçeklerini yeni düzene uydurmak için çok büyük bir atılım içine girdiler. Türkiye’nin uluslararası ekonomiye kazandırdığı bu markaların başarısı, kendi iş stratejilerini doğru belirlemek kadar, bu iş stratejilerini destekleyecek bilişim ve iletişim teknolojilerini de doğru seçmelerine bağlı olacak. Müşteri, ürün ve para akışı analizinin çok önem kazandığı günümüzde, biz Redington Türkiye olarak veri güvenliği, veri analitiği, bulut çözümleri ve süreç geliştirme alanlarında en iyi üreticilerle çalışarak, iş ortaklarıyla birlikte bu değerli markaların gelişim yolculuğuna destek oluyoruz. Rakamsal olarak da ifade etmek gerekirse, bu dönemde veri güvenliği, veri analitiği, bulut çözümleri satışlarımızı yüzde 61 artırdık ve profesyonel servis gelirlerimizi ikiye katladık. Ayrıca çalıştığımız iş ortağı sayısı yüzde 12 artarken, veri depolama ve bağlı teknolojilerde satışlarımız yüzde 30 oranında arttı.