Reel efektif döviz kuru endeksi kasımda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 5,78 puan azalarak 54,33'e indi. Endeks, ekimde 60,11 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,98 puan gerileyerek 76,60'dan 73,62'ye indi.

Türk lirasının değeri, kasımda 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 6,14 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 2,40 puan arttı. AA