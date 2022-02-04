Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi, ocakta TÜFE bazında 4,99 puan artarak 52,89'a yükseldi.

4.02.2022 14:51:000
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Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocakta bir önceki aya kıyasla 4,99 puan artarak 52,89'a çıktı. Endeks, Aralık 2021'de 47,90 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 6,29 puan yükselerek 66,09'dan 72,38'e çıktı.

Türk lirasının değeri, ocakta 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 13,05 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 4,88 puan azaldı.

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