Reel kesim güveni yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan veriye göre reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 103,4 oldu.

25.01.2023 10:29:550
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Reel kesim güveni yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan veriye göre reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 103,4 oldu. Kapasite kullanım oranı geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan veriye göre reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 103,4 oldu. Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 3,9 puan artarak 101,7 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı aylık 0,6 puan düşüşle 75,8 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 75,3'e geriledi.

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