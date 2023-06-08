'Reel sektör sigorta teminatı bulamıyor'

Yükselen fiyatlara ve muafiyetlere rağmen kapasite sıkıntısı olduğu için sigorta şirketlerinin reel sektörün teminat açığını kapatmakta zorlandığını belirten Sigortalı Toplum Derneği Başkanı Selcen Gür, 2023 yılının sigortacılık açısından oldukça zorlu geçeceğinin altını çiziyor. Gür, “Yabancı reasürörler de yaşanan depremler sonrasında Türkiye’de yeni risk üstlenmekten kaçınıyor ve mevcut risklerde kapasitelerini düşürdüler” dedi.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan doğal afetler, yüksek enflasyon, hasar maliyetlerinin artması ve reasürans piyasasındaki daralmalar Türk sigorta sektörünü hiç olmadığı kadar zor bir dönemece getirdi. Son yıllarda ABD, Avrupa ve Londra merkezli sigorta piyasalarında gözlenen kapasite daralmaları ve fiyat artışlarının da Türkiye sigorta pazarını ciddi anlamda etkilediğini belirten Sigortalı Toplum Derneği Başkanı Selcen Gür, “Yaşadığımız deprem faciası ve beklenen Marmara Depremi de sigorta sektörünü açmaza soktu” diye konuştu

“HARD MARKET DÖNEMİNDEN GEÇİYORUZ”

Yabancı reasürörlerin yaşanan depremler sonrasında Türkiye’de yeni risk üstlenmekten kaçındığını ve mevcut risklerde de kapasitelerini düşürdüklerini belirten Gür, sigorta sektöründe yaşanan krize ilişkin şunları anlattır: “Kapasitelerin azaldığı, primlerin arttığı ve teminat sıkıntısının baş gösterdiği ‘hard market’ dediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Sadece yeni işlerde değil, mevcut işlerimizdeki sigorta yenilemelerinde de aracı kurumlar olarak zorluklar yaşıyoruz. Reasürans şirketlerinin deprem riski sebebiyle Türkiye’de risk almaktan kaçındıkları, hatta mevcut hisselerini dahi geri çektikleri çok zor bir döneme girdik.’’

“SİGORTASIZ KALMAK BÜYÜK RİSK”

Tüm dünyada artan doğal afetler sonucu yükselen hasar maliyetlerini karşılamakta zorlanan sigorta şirketlerinin reasürans maliyetlerinin de katastrofik risklerde yüzde 80 oranında arttığını kaydeden Selcen Gür, “Fiyat artışları birincil sorunumuz değil artık. Yüksek fiyat ve muafiyet seviyelerinde bile kapasite bulmakta zorlanıyoruz. Reel sektördeki işletmelerimizi sigortasız bırakmamak için büyük çaba harcıyoruz. Sigortasız kalmak çok büyük bir risk ve ekonomimiz açısından büyük bir tehlike” diye ekledi.

2023 YILI SİGORTACILIK AÇISINDAN ZOR

Özellikle doğal afetlere bağlı risklerde çok ciddi kapasite düşüşleri olduğuna dikkat çeken Gür, reasürörlerin çok seçici davranması ve teminat vermekten kaçınması sonucunda sigorta şirketlerinin elinin kolunun bağlandığını ifade etti. Sigorta şirketlerinin reel sektöre sigorta teminatı sağlayamadığını dile getiren Gür, şöyle devam etti: “Çünkü reasürans kapasitesi bulamıyorlar. Reel sektörün sigorta bulamaması ise işvereninden işçisine, yatırımcısından hissedarına kadar tüm ekonomik çevreyi büyük riske sokuyor. Dünyadaki gelişmelerin bizim ülkemizi bu kadar sert bir şekilde etkilemesinin nedenlerinden biri de Türkiye’de uzun yıllardır sigorta fiyatlarının dünya ortalamasının altında olmasıdır.”

Yükselen fiyatlara ve muafiyetlere rağmen kapasite sıkıntısı olduğu için sigorta şirketlerinin reel sektörün teminat açığını kapatmakta zorlandığını belirten Selcen Gür, 2023 yılının sigortacılık açısından oldukça zorlu geçeceğinin altını çizdi.