Rekabet cezalarında 2023 için alt sınır belirlendi

Rekabet Kurumunun konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

27.12.2022 09:16:270
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Rekabet cezalarında 2023 için alt sınır belirlendi

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezasının 2023 yılında uygulanacak alt sınırı, 2022 yılı yeniden değerleme oranı esas alınarak 105 bin 688 lira olarak belirlendi.

Rekabet Kurumu'nun konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezasının alt sınırı, 2022 yılı için belirlenen yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranı esas alınarak, 2023 yılı için 105 bin 688 lira olarak tespit edildi. 

Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.


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