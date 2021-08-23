Rekabet Kurumu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan son kurul kararlarına göre, Azertelecom Int. LLC ile Socar Turkey Enerji AŞ arasında bir ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.

23.08.2021 17:34:000
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Rekabet Kurumu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumu, Ellucian Company LP'nin ortak kontrolünün Tahoe Topco, Inc aracılığıyla The Blackstone Group, Inc. ve Vista Equity Partners Management, LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Campaign Parent, LLC’nin ve dolayısıyla bünyesindeki Simpli.fi Holdings, Inc. ve The Advantage Software Company, LLC'nin ortak kontrolünün dolaylı olarak The Blackstone Group, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Lydall, Inc.’in tek kontrolünün Unifrax Holding Co. aracılığıyla Clearlake Capital Group, L.P. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Epsilon Kompozit Teknoloji ve Savunma Sanayi AŞ'nin hisselerini temsil eden payların bir kısmının devralınması yoluyla ortak kontrolünün Akkök Holding AŞ, A.R.D Holding AŞ ve NDÇ Holding AŞ ve Epsilon Havacılık Uzay ve Savunma Sanayi Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

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