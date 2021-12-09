Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Chayora Holdings Limited’in ortak kontrolünün EdgeConneX Hold Co I (Cayman Islands) tarafından devralınması işlemine izin verdi.

D.T.P Bilgi İşlem İletişim ve Tic. AŞ’nin tek kontrolünün, Sovos Compliance, LLC aracılığıyla HgCapital LLP tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Zooplus AG’nin nihai olarak EQT AB’nin tek kontrolünde bulunan 9BP24 S.a.r.l. ve nihai olarak Hellman & Friedman LLC’nin tek kontrolünde bulunan Zorro Holdings, L.P. tarafından devralınarak Zooplus AG üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kurulan “Risk Merkezi”nce risk bilgilerinin finansal kuruluşlarla ve çeşitli üçüncü taraflarla paylaşılmasına yönelik uygulamada yapılan değişikliklere menfi tespit belgesi verilmesi onaylandı.