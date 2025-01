Rekabet Kurulu devralma işlemlerini karara bağladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularını sonuçlandırdı. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Gain Medya AŞ'nin Anahat Medya AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Mutlucan Şeker Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Mutlucan Şeker Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin tamamına sahip olduğu Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ'nin tüm aktif ve pasifinin birleşmesinin, yoğunlaşma işlemi olmadığı kararlaştırıldı.

Bizim Menkul Değerler AŞ'nin özelleştirme yoluyla Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınması kararlaştırıldı.

lnertial Labs, lnc.'in tek kontrolünün Viavi Solutions Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Trustwave Holdings, Inc'in tek kontrolünün nihai olarak SoftBank Group Corporation'ın kontrol ettiği Cybereason Inc. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

SICK AG ile nihai olarak Endress+Hauser AG tarafından kontrol edilen "Endress+Hauser Group Services (Deutschland) AG+Co. KG" arasında SICK Engineering GmbH üzerinde ortak kontrol kurulması, SICK Maihak (Beijing) Co. Ltd.'nin tek kontrolünün Endress+Hauser (China) Automation Co. Ltd tarafından devralınması ve SICK AG'nin temiz ve çevreci endüstriler iş koluna ait satış ve hizmet birimlerinin Endress+Hauser AG tarafından devralınması işlemleri onaylandı.

Insight Ventures Management LLC'nin tek kontrolü altındaki Tricentis Corporation üzerinde Insight Ventures Management LLC ve GTCR LLC tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi.

Galileo AI, Inc'in tek kontrolünün Google LLC tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

OCR Labs Global Limited'in tek kontrolünün Relx PLC'nin dolaylı olarak tamamına sahip olduğu iştiraki LexisNexis Risk Solutions UK Limited tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

LG Display (China) Co. Ltd. ve LG Display Guangzhou Co. Ltd.'nin tek kontrolünün TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

ORGADATA Software- Dienstleistungen Aktiengesellschaft'ın tek kontrolünün Partners Group AG'nin dolaylı olarak kontrol ettiği Forterro Sweden AB tarafından Forterro Holding Germany GmbH aracılığıyla devralınması işlemi onaylandı.

ZestFinance Inc'in tek kontrolünün Insight Venture Management, LLC tarafından ZF Buyer Inc. aracılığıyla dolaylı olarak devralınmasına karar verildi.