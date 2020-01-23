Rekabet Kurumu’ndan 5 sigorta şirketine ceza

Rekabet Kurumu 5 sigorta şirketine idari para cezası verilmesine karar verdi.

28 OCAK, 20200
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Rekabet Kurumu’ndan 5 sigorta şirketine ceza

Risk kapasitesi büyük işler (proje finansmanı dahil olmak üzere) ihtiyari sigorta pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 23.01.2020 tarihinde Rekabet Kurulu’nca dosyanın müzakeresi sonucunda Allianz Sigorta A.Ş., Dubai Starr Sigorta A.Ş., Ergo Sigorta A.Ş., Eureko Sigorta A.Ş. ve Sompo Japan Sigorta A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine dolayısyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine Aksigorta A.Ş., Axa Sigorta A.Ş. ve Zurich Sigorta A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

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