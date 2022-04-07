Rekabeti 'borçlanma' belirleyecek: CEO'lar en çok hangi konuda temkinli?

Yeni dönemde “borçlanma” rekabeti belirleyen önemli araçlardan biri olacak. CEO’ların yüzde 39’u bu yıl en çok borçlanmada temkinli olacağını belirtiyor.

Global arenada savaş dahil risklerin devam ettiği bu ortamda liderler, borçlanmada yeni sınırlar çiziyor. Capital Mart 2022 sayısındaki araştırma haberine göre; özkaynaklarının yüzde 30’una kadar borçlanmanın mantıklı olduğunu düşünenler var. Bunun yanında kârın önemine vurgu yapıp EBITDA’nın 4 katına kadar borçlanmayı makul görenler de... Rakamlar farklılaşsa da sektör bağımsız tüm oyuncularda borçlanmada “ideal oran”ın değişmesi dikkat çekici.

Özlem Aydın Ayvacı / oaydin@capital.com.tr

Borçlanmada sınır yeniden çiziliyor. Bunda yurt içi ekonomik konjonktürün yanında global arenadaki gelişmeler de etkili. Pandemi kaynaklı küresel tedarik sıkıntıları sürüyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin yarattığı politik gerilim, enerji fiyatlarının artışına dolayısıyla birçok ülkede yüksek enflasyona neden oluyor. Tüm bunlar, 2022’ye nefes alma umuduyla giren iş dünyasına yine temkinli olma mesajı veriyor.

Peki, her ne kadar 2022’de borçlanmadan kaçınmayı düşünse de bu konuda iş dünyası nasıl bir sınır çiziyor? Büyük ölçekli yatırım dönemine girdiklerinde ve rutin dönemde borçlanma kriterleri neler? Özetle hangi şirkette borçlanmaya ne kadar izin var?

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