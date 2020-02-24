Reklam ve Pazarlama Zirvesi, 3 Mart'ta

İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen Reklam ve Pazarlama Zirvesi bu yıl Nestle Altın Sponsorluğunda “Rule the Future!” sloganıyla katılımcılarını bekliyor.

24 ŞUBAT, 20200
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Reklam ve Pazarlama Zirvesi, 3 Mart'ta

Türkiye’nin ISO 9001:2015 Kalite Belgesi’ne sahip ilk ve tek öğrenci kulübü olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen Reklam ve Pazarlama Zirvesi bu yıl Nestle Altın Sponsorluğunda “Rule the Future!” sloganıyla katılımcılarını bekliyor.

Firmaların pazarlama stratejileri, yeni nesil pazarlama trendleri, reklamcılık ve pazarlama dünyasının geleceği gibi birçok konunun ele alınacağı Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20, 3 Mart Salı günü 09:30-16:00 saatleri arasında Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Katılımcılar, etkinliğin sonunda Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20 Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaklar.

Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20’nin bu seneki kesinleşen konuşmacıları ise şöyle:

  • Ömer Barbaros Yiş – Turkcell CMO
  • İlkay Gürpınar – TBWA CCO
  • Yavuz Feyzioğlu – Danone Sütlü Ürünler Pazarlama Direktörü
  • Ozan Özüm Özbey – Alametifarika Kreatif Direktörü
  • Pemra Ataç Açıktan – Rabarba Kreatif Direktörü
  • Zeynep Sungu – Nestle Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü
  • Ahmet Terzioğlu – 4129 Grey Kreatif Direktörü
  • Betül Selcen Özer – Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü
  • Büşra Miray Müftüoğlu – Koton Pazarlama ve Görsel İletişim Müdürü
  • İrem Tüzünalper – Extra Loyalty Solutions CEO & Kurucu Ortağı

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: www.rpzistanbul.com

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