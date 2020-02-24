Reklam ve Pazarlama Zirvesi, 3 Mart'ta

İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen Reklam ve Pazarlama Zirvesi bu yıl Nestle Altın Sponsorluğunda “Rule the Future!” sloganıyla katılımcılarını bekliyor.
Türkiye’nin ISO 9001:2015 Kalite Belgesi’ne sahip ilk ve tek öğrenci kulübü olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen Reklam ve Pazarlama Zirvesi bu yıl Nestle Altın Sponsorluğunda “Rule the Future!” sloganıyla katılımcılarını bekliyor.
Firmaların pazarlama stratejileri, yeni nesil pazarlama trendleri, reklamcılık ve pazarlama dünyasının geleceği gibi birçok konunun ele alınacağı Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20, 3 Mart Salı günü 09:30-16:00 saatleri arasında Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Katılımcılar, etkinliğin sonunda Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20 Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaklar.
Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20’nin bu seneki kesinleşen konuşmacıları ise şöyle:
Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: www.rpzistanbul.com