Renault Group Türkiye'ye yeni CEO atandı

25 yılı aşkın süredir Renault Group'ta çalışan Jan Ptacek, kişisel projelerini yürütmek için Renault Group'tan ayrılan Hakan Doğu'nun yerine görev yapacak.

20.02.2023 14:26:150
Paylaş Tweet Paylaş
Renault Group Türkiye'ye yeni CEO atandı

Renault Group Türkiye Üst Yöneticiliği (CEO) görevine 25 yıldır Renault Group bünyesinde çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Jan Ptacek atandı.

Renault Group açıklamasına göre, Jan Ptacek, kişisel projelerini yürütmek için Renault Group'tan ayrılan Hakan Doğu'nun yerine görev yapacak Ptacek'in aynı zamanda, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ ve MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ yönetim kurullarında Renault Group temsilcisi olarak yer alması öngörülüyor.

Renault Markası CEO'su Fabrice Cambolive'ye bağlı olacak Jan Ptacek, yeni görevinde Renault Group'un köklü ortağı Oyak Grubu ile birlikte Türkiye'deki iş hacmini ve ekosistemini genişletmek için çalışacak.

Prag Teknik Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi gören Ptacek, ardından Fransa'da Ecole des Mines'de ve Paris'teki farklı iki üniversitede pazarlama üzerine eğitimini tamamladı. 25 yılı aşkın bir süredir Renault Group'ta çalışan Ptacek, profesyonel kariyeri boyunca Çekya, Fransa, Ukrayna, Rusya ve Romanya'da grup satış ve pazarlama operasyonlarında yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Jan Ptacek, son olarak 2019-2022'de Renault Rusya Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

DASK'a yapılan hasar ihbarı 222 bine yaklaştı

DASK'a yapılan hasar ihbarı 222 bine yaklaştı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Alman ekonomisine maliyeti: 100 milyar avro

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Alman ekonomisine maliyeti: 100 milyar avro

Ekonomistlerin 'faiz beklentisi' anketinden ne sonuç çıktı?

Ekonomistlerin 'faiz beklentisi' anketinden ne sonuç çıktı?

SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattı

SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattı

Renault Group Türkiye'ye yeni CEO atandı

Renault Group Türkiye'ye yeni CEO atandı

Dolara olan talebin artmasıyla emtia piyasasında negatif bir seyir izlendi

Dolara olan talebin artmasıyla emtia piyasasında negatif bir seyir izlendi

Yorum Yaz