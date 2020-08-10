Resmi Gazete'de bugün - 10.08.2020

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

10.08.2020 10:29:000
Paylaş Tweet Paylaş
Resmi Gazete'de bugün - 10.08.2020

10 Ağustos 2020 Tarihli ve 31209 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstinye Üniversitesi Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜ-KUYÇAM) Yönetmeliği
–– İstinye Üniversitesi Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜMED) Yönetmeliği
–– İstinye Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Tarsus Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

'Oyunu Exit üzerine kurduk'

'Oyunu Exit üzerine kurduk'

İhracat ikliminde düzelme sürüyor

İhracat ikliminde düzelme sürüyor

Birleşme ve satın almalar ilk yarıda %43 düştü

Birleşme ve satın almalar ilk yarıda %43 düştü

Yorum Yaz