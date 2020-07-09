Resmi Gazete'de bugün - 9 Temmuz 2020

TBMM kararları

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un seçildiğine dair karar

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri için yapılan seçime dair karar

- Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslar

- Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine verilecek yakıtın özel tüketim vergisi tutarının sıfıra indirilmesine ilişkin 1/7/2003 tarihli ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki kararda değişiklik yapılması hakkında karar

Atama kararları

- Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar

Yönetmelikler

- Dernekler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Düşey engel verilerini toplama ve sunma yönetmeliği

- Tüketici hakem heyetleri bilirkişilik yönetmeliği

- Tüketici hakem heyetleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Bazı üniversitelere ait yönetmelikler

Tebliğ

- Yapı denetim kuruluşları ile laboratuvarların faaliyetlerinin denetlenmesi, idari müeyyide uygulanması ve idari para cezalarının tahsil edilmesinin usûl ve esaslarına dair tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ

Anayasa mahkemesi kararı

- Anayasa Mahkemesi'ne ait bireysel başvuru kararı