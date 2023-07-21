Rönesans Holding ve TotalEnergies işbirliği

Gayrimenkul ve ticaret grubu Rönesans Holding ile Fransız enerji şirketi TotalEnergies yeşil enerji konusunda yüzde 50-50 işbirliğine imza attı.

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, önümüzdeki dönemde güvenilir, makul fiyatlı enerji arzı yanında ülkenin iklim değişikliği ile mücadele hedefleri doğrultusunda yeni bir yatırım ve reform hamlesine başladıklarını dile getirdi. Ilıcak, “Bu doğrultuda, öne çıkacak temel alanlar; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer enerji, geçiş yakıtı olarak doğalgaz, hidrojen ve enerjide dijitalleşme olacak” diye konuştu.

Ilıcak, yenilenebilir enerjinin, artan talebe karşı enerji arz güvenliğine katkı sağlayan, fiyatları daha rekabetçi kılan ve dışa bağımlılığı azaltan bir alan olduğunu vurguladı. Ortaklığa ilişkin herhangi bir rakam açıklamayan Erman Ilıcak, Rönesans Enerji’nin halka arzından vazgeçtiklerini söyledi.

Enerji Bakanı Bayraktar: Bu bir ilk adım

Rönesans Enerji ortaklık sözleşmesi imza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransız enerji şirketi TotalEnergies'in Rönesans Holding'le Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörüne yönelik gerçekleştireceği yatırıma ilişkin, "Bugün burada oluşturulan birlikteliği biz bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Ortaya konan hedef 1000 megavat. Devam edecek projelerle bu hedefin en kısa zamanda 5 bin megavat olarak güncellenmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Bakanlık olarak, bu yatırımların en kısa sürede tamamlanması için yatırımın her aşamasında, farklı kurumlardan ihtiyaç duyulan izinlerde gerekli her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Bayraktar, "Bu anlaşma ve yatırım hedefi, ekonomimize, enerji sektörümüze duyulan güvenin açık göstergesi" ifadelerini kullandı.

Dünya çapında işbirliği yapacağız

TotalEnergies Doğalgaz ve Yenilenebilir Enerji Başkanı Stephane Michel, LNG konusunda en güçlü oyunculardan biri olduklarını belirtirken, Türkiye’ye en çok enerji sağlayan şirketlerden de biri olduklarını hatırlattı. Michel, Rönesans Holding ile hem Türkiye'de, hem de dünya çapında işbirliği yapacaklarını da vurguladı. Michel, yapılacak işbirliğinin ve yatırımları, Türkiye’nin büyüme kapasitesi, büyük potansiyeli ve liberal yapısı nedeniyle yapıldığını belirtti.