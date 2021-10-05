Rönesans Holding YK Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp: Dünyanın her yerinde büyüme fırsatlarını takip ediyoruz

İpek Ilıcak Kayaalp, “Bu zorlu dönemde giderlerimizi önemli ölçüde kontrol altında tutmayı başardık. Dünyanın her yerinde organik ya da inorganik büyüme fırsatlarını da takip ediyoruz” diyor.

Renaissance Construction, yıllardır Türkiye’nin yurt dışında kurulu en büyük ilk 3 şirketinden biri. 2020 cirosuyla da bu konumunu sürdürdü. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, “Bu zorlu dönemde giderlerimizi önemli ölçüde kontrol altında tutmayı başardık. Dünyanın her yerinde organik ya da inorganik büyüme fırsatlarını da takip ediyoruz” diyor.

Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

Capital Eylül 2021 sayısından

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İPEK ILICAK KAYAALP, grup cirosunda yurt dışının ağırlığının yüzde 72 olduğunu ve 3 milyar doları yurt dışından elde ettiklerini söylüyor. Kayaalp, “Bu zorlu dönemde giderlerimizi önemli ölçüde kontrol altında tutmayı başardık. Dünyanın her yerinde organik ya da inorganik büyüme fırsatlarını da takip ediyoruz” diyor.

Rönesans Holding, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada, toplam 28 ülkede inşaat, gayrimenkul, sağlık ve enerji alanlarında ana yüklenici ve yatırımcı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Grubun amiral gemisi Renaissance Construction, yıllardır Türkiye’nin yurt dışında kurulu en büyük ilk 3 şirketinden biri. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp Capital’in sorularını şöyle yanıtladı:

Yurt dışında kaç şirketiniz var? Nasıl bir performans sergilediniz?

Holding, 2020 yılı 4,2 milyar dolar konsolide cirosunun 3 milyar dolarlık kısmını yurt dışı operasyonlarından sağladı. Uluslararası pazarda etkin olan grubumuzun, 2019’da konsolide ciromuzun 3,8 milyar dolarlık kısmını yurt dışından elde etmiştik. Her iki yılda da yurt dışı gelirlerimizin yüzde 90’ını en önemli yurt dışı pazarlarımız olan Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrupa’dan elde ettiğimizi söyleyebiliriz.

Pandemi bu şirketlerinizi nasıl etkiledi? 2021 nasıl gidiyor?

2021’de, insan hayatını her alanda etkileyen COVID-19’un etki alanını azaltması ve normalleşme süreçlerinin başlamasıyla birlikte yurt dışı gelirlerimizin, geçtiğimiz yıla kıyasla dolar bazında yüzde 10’luk bir artış göstereceğini tahmin ediyoruz. Pandeminin ilk aylarında alınan tedbir kararlarıyla 2020’nin ilk yarısında yurt dışındaki bazı şantiyelerimiz geçici bir süre için kapatıldı; bazılarında ise faaliyetler bir miktar yavaşlatıldı. Benzer şekilde Rusya’da faaliyet gösteren iki AVM’miz de bu dönemde birkaç ay hizmet veremedi. Hazirandan itibaren otoritelerin aldığı normalleşme kararlarıyla birlikte duraksayan ya da yavaşlayan bu faaliyetlerimiz, pandemi öncesi hızına geri dönemese de momentum kazandı. Beklenmeyen ve tüm dünyayı etkisi altına alan bu durum, yurt dışı şirketlerimizin 2020 finansal sonuçlarını, kısıtlı şekilde de olsa olumsuz etkiledi. Özellikle yeni kontrat edinimi ve gelir anlamında pandemi öncesinde oluşturduğumuz hedeflerin bir miktar gerisinde kaldık. Bu zorlu dönemde kârlılığımızda bir miktar erozyon yaşasak da giderlerimizi önemli ölçüde kontrol altında tutmayı başardık. Pandeminin etkileriyle beraber, Avrupa’da faaliyet gösteren şirketlerimizin operasyonel kârlılıklarını artırdıklarını belirtmekte fayda var. Şirketlerimizin 2021 performansları 2020’ye kıyasla daha olumlu seyrediyor.

“BÜYÜME ORGANİK DE OLABİLİR İNORGANİK DE”

Pandemide yurt dışında büyük montanlı herhangi bir satın alma gündeme gelmedi. Yatırım ajandamızda bulunan ve geliştirme aşamasında olan tüm projelerimizde planladığımız şekilde ilerledik. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda kurulu yurt dışı organizasyonlarımızın sağlayacağı sinerjiden faydalanabilmek önceliklerimiz arasında. Okyanus aşırı ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın neredeyse tamamında organik ya da inorganik büyüme fırsatlarını takip ediyoruz.