Ruble ile doğalgaz satışında yeni gelişme

Kremlin, doğalgazda rubleyle ödeme sisteminin iptaline ilişkin açık kapı bıraktı.

2.04.2022 10:49:000
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Ruble ile doğalgaz satışında yeni gelişme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gerekli şartların oluşması halinde Rus gazında rubleyle ödeme sisteminin iptal edilebileceğini söyledi. Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın “dost olmayan ülkelere” doğalgaz ihracatında rubleyle ödeme sistemine geçmesini değerlendirdi.

Bugün itibarıyla rubleyle ödeme yapılmaması halinde Rusya’nın doğalgaz sevkiyatını hemen kesmeyeceğini dile getiren Peskov, “Şu anda devam eden teslimatların ödemesinin bugün değil, bu ayın ikinci yarısında hatta mayıs başında yapılması gerekiyor” dedi.

Peskov, Rus gazının satışında rubleyle ödeme sisteminin gelecekte iptal edilip edilmeyeceğine yönelik soruya, “Elbette, çok katı bir durum yok, şartlar oluşursa olabilir ancak şu anki durumda bizim için en çok tercih edilen ve en güvenilir seçenek ruble.” yanıtını verdi.

Almanya’nın ülkedeki Gazprom ve Rosneft’in yan şirketlerini ulusallaştıracağı iddiasına sert tepki gösteren Peskov, “Böyle bir plan, uluslararası hukuku ve akla gelebilecek tüm kural ve yasaları ciddi şekilde ihlal edecektir. Bu nedenle yakından izleyeceğiz. Böyle bir konunun detaylandırılmasını bile kabul edilemez buluyoruz.” dedi.

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