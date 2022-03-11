Rus limanlarında bekleyen Türk gemileri yola çıktı

24 Şubat'tan beri Rus limanlarında bekleyen Türk gemileri 1 tanesi hariç, yola çıktı

11.03.2022 14:52:000
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Rus limanlarında bekleyen Türk gemileri yola çıktı

Rus limanlarında 24 Şubat’tan beri bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17’si hareket etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat’tan beri Azak Denizi’ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17’si kalkış yaparken, bir gemi Temrük Limanı’nda yükleme için bekliyor.

Bazı gemiler, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kerch’te beklerken bunlar, hava müsaade ettiğinde varış limanlarına hareket edecek.

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