Rus milyarder Abramovich, Chelsea'nin yönetimini bıraktı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu.

27.02.2022 02:14:000
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Rus milyarder Abramovich, Chelsea'nin yönetimini bıraktı

Abramovich, yaptığı açıklamada, her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldığını belirterek, bu değerlere bağlı kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Roman Abramovich, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenle, bugün Chelsea vakfının mütevelli heyetine kulübün yönetimini ve sorumluluğunu veriyorum. Şu anda kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi konumda olduklarına inanıyorum."

Abramovich'in kararı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından kendisine yaptırım uygulanması çağrılarının ardından geldi.

Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş adamı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

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