Rus Starbucks’ının yeni ismi ve sahipleri belli oluyor

Starbucks, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından 8 Mart’ta ülkedeki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

16.07.2022 09:39:000
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Rus Starbucks’ının yeni ismi ve sahipleri belli oluyor

ABD’li kahve zinciri Starbucks, Mayıs ayında yaptığı açıklamada yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösterdiği Rusya pazarından ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

Kommersant’ta yer alan habere göre Starbucks’ın Rusya’daki varlıkları, restoran işletmecisi ve Pinskiy & Co’nun kurucusu Anton Pinsky, şarkıcı ve işadamı Timati ve Sindika tarafından satın alınacak.

Izvestia ise yeni Starbucks’ın VKCoffee olarak adlandırılabileceğini iddia ediyor.

Forbes’ta yer alan habere göre Pinskiy, anlaşmanın şartlarını açıklamadı ancak Starbucks ile müzakerelerin mart ayında başladığını söyledi. Pinskiy, “Anlaşmayı kapattığımız gerçeğine bakacak olursak en makul teklifi yaptık” ifadelerini kullandı.

Rusya’daki ilk mağazasını 2007’de açan Starbucks’ın ülkede lisans sahibi Alshaya Group tarafından işletilen 130 mağazası bulunuyor . Starbucks, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından 8 Mart’ta ülkedeki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

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