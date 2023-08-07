Rus turistler Türkiye'den kaçmaya mı başladı? Turizmciler neden şikayetçi?

Rus medyası Türkiye'ye yönelik tur fiyatlarındaki artışı mercek altına aldı...

7.08.2023 10:36:320
Paylaş Tweet Paylaş
Rus turistler Türkiye'den kaçmaya mı başladı? Turizmciler neden şikayetçi?

Rusya Tur Operatörleri Birliği CEO’su Mayya Lomidze, Türkiye’nin ilk kez Rusya vatandaşları için en pahalı tatil ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi. 

TurkRus'un aktardığı habere göre Türkiye bu sıralamada, Maldivler, Küba ve Sri Lanka’nın ardından geliyor.  Rusya’dan Türkiye’ye iki kişilik ortalama tur fiyatı bugün 183-185 bin ruble civarında.

Rusya Turizm Acenteleri Birliği Başkanı Aleksan Mkrtçyan, “Türkiye'de her şeyin fiyatlarında sert artış var. Doğal olarak, akaryakıt fiyatlarında çılgın bir artış oldu. Otellere tüm yiyecek  içecekler nakliye ile getiriliyor. Otel işletmecisi ile konuşmaya başladığınızda harcamalarını gösteriyor. Faturalar kabarmış. Aşırı sıcaklar yüzünden çılgın bir elektrik tüketimi var. Klimalar günün her saati çalışıyor” dedi.

Dolar kuruna da vurgu yaparak "Kur geçen sene 53-54 rubleyken, şimdi 94 ruble" diyen Mkrtçyan, fiyatlar nedeniyle bazı turistlerin Birleşik Arap Emirliklerine yöneldiğini ancak orada aşırı sıcaklar nedeniyle turist sayısının az olduğunu söyledi.  Yine de BAE'de Rus turist sayısı yüzde 30 artmış durumda.

Space Travel adlı tur operatörünün genel müdürü Artur Muradyan ise TL ve rubledeki değer kaybının yanı sıra sezonluk fiyat artışının ve lojistik fiyatlarındaki yükselişin de tur fiyatlarının pahalanmasına yol açtığına işaret etti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İbre Online'a dönüyor

İbre Online'a dönüyor

Müşteriyi anlama yarışı

Müşteriyi anlama yarışı

Patronların 20 yaş iş tercihi

Patronların 20 yaş iş tercihi

Sınır ötesi istihdam liderleri

Sınır ötesi istihdam liderleri

Efsane'lerden mükemmellik formülü

Efsane'lerden mükemmellik formülü

Bağlılıkta müthiş erozyon

Bağlılıkta müthiş erozyon

Yorum Yaz