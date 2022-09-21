Rusların konut almak için yöneldiği yeni ülke

Rusya'da, Tayland ilk kez 4 kat talep artışıyla en çok talep edilen destinasyonlardan biri haline geldi.

Avrupa ülkelerinde gayrimenkul satın alma fırsatını kaybeden Ruslar, yeni pazarlara yöneliyor. Kommersant’ın haberine göre Rusların yöneldiği yeni ülkeler arasında Tayland bulunuyor. Tayland ilk kez 4 kat talep artışıyla en çok talep edilen destinasyonlardan biri haline geldi. Tayland, yatırım yoluyla vatandaşlığa izin vermiyor ancak iklimi ve nispeten uygun yaşam maliyeti nedeniyle Ruslar için çekici bir destinasyon olarak görülüyor.

Türkiye ve BAE

Prian.ru verilerine göre, Ocak-Ağustos aylarında Rusların Tayland’da gayrimenkul satın alma talebi yıllık bazda dört kat arttı. Analistlere göre, bu yıl ilk kez Tayland Ruslar arasında gayrimenkul alımında en çok talep edilen ilk 10 ülke arasına girdi. Bir yıl önce Tayland popülerlik açısından 20. sıradaydı. Analistlere göre Tayland, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Rusların bu yıl gayrimenkul ilgisinin hızla artmaya başladığı ilk üç ülke arasında.

Intermark Real Estate, Tayland Devlet Bankası’nın (REIC) Emlak Bilgi Merkezi’nden alınan verilere atıfta bulunarak, ülkede yabancılar tarafından satın alınan daire bakımından Rusların ikinci sırada olduğunu belirtiyor. Bu yılın ilk çeyreğinde, tüm işlemlerin yüzde 6,4’ünü Ruslar oluşturdu. İlk sırada Çin vatandaşları yer alıyor (yüzde 45). ABD vatandaşlarının payı yüzde 5,4, İngiltere yüzde 4,3 ve Almanya yüzde 3,8.

Intermark Real Estate’in ortağı Irina Mosheva, “Tayland Ruslara herhangi bir kısıtlama getirmiyor” diyor. Prian.ru genel yayın yönetmeni Philip Berezin, birçok Rus’un Tayland’a taşınmayı düşündüğünü söylüyor ve “Ülke Ukrayna’daki çatışmadan uzak, nispeten düşük maliyetle iyi bir yaşam standardı sağlıyor” diyor.

Fiyatlar ne kadar?

Intermark Real Estate’e göre Phuket’in popüler turizm bölgesinde 30-35 metrekarelik stüdyo bir dairenin fiyatı 110 bin dolardan başlıyor. İki yatak odalı villaların maliyeti 200.000 ABD Dolarından başlıyor. Ancak Henley & Partners sözcüsü Polina Kuleshova, Tayland’da daimi ikamet veya vatandaşlık gibi kalıcı statü elde etme hakkı veren hiçbir göçmenlik programı olmadığını da söylüyor.