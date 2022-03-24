Rusya 'dost ülkelerle' enerjide Bitcoin kullanabilir

Duma’nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy, Rusya’nın dost olmayan ülkelerle enerji ticaretini Rus rublesi üzerinden yapma kararını değerlendirdi.

24.03.2022 17:33:000
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Rusya 'dost ülkelerle' enerjide Bitcoin kullanabilir

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy, Rusya ile dost olan ülkelerle enerji ticaretini yerel para birimleriyle, gerekirse Bitcoin’le de yapabileceklerini söyledi.

Zavalnıy, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın dost olmayan ülkelerle enerji ticaretini Rus rublesi üzerinden yapma kararını değerlendirdi.

Yaptırımlar nedeniyle dolar ve avro ile doğal gaz satmanın artık sorunlu bir hale geldiğine işaret eden Zavalnıy, dost olmayan ülkelerin doğal gaz için rublenin yanı sıra altınla da ödeme yapabileceklerini söyledi.

Zavalnıy, dost olan ülkelerle ise yerel para birimleriyle enerji ticareti yapabileceklerini HATIRLbelirterek, “Farklı para birimleriyle ticareti gerçekleştirebiliriz, bu normal bir uygulama. Eğer gerekiyorsa enerji kaynaklarıyla ticareti Bitcoin’le de yapabiliriz” dedi.

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