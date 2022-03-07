Rusya, ‘dostane olmayan’ ülkeler listesi onayladı: İşte listede yer alan ülkeler

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya’ya, şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik dostane olmayan adımlar atan ülkelerin yer aldığı listenin onaylandığı belirtildi.

Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya’ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 5 Mart’ta imzalanan kararnameyle Rus şirketlerine, dostane olmayan ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verilmişti.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Rus haber ajansı Sputnik’in haberine göre listede ABD, tüm AB ülkeleri, Kanada, Birleşik Krallık, Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan yer aldı.

Habere göre Rus hükümeti, karar çerçevesinde hasım ülkeler listesinden yabancı kredi kuruluşları önünde döviz yükümlülükleri bulunan Rus vatandaşları ve şirketlerinin, Rus devletinin, onun bölge ve belediyelerinin ödemelerini ruble olarak yapabileceklerini vurguladı.

Karara göre borçlu kişiler, Rusya’daki bir bankada yabancı kredi kuruluşu namına özel ruble hesabı (‘C’) açarak ödemelerini ödeme günündeki Rusya Merkez Bankası kuru üzerinden hesaplanacak ruble eşdeğeriyle yatırabilecek.

Yeni geçici prosedür, ayda 10 milyon rubleyi (veya döviz cinsinden eşdeğerini) aşan ödemeler için geçerli olacak.