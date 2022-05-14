Rusya, Finlandiya’ya elektrik sevkiyatını durduruyor

Finlandiya, tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 10’unu Rusya’dan ithal ediyordu. Rusya yerine İsveç’ten elektrik ithal edileceği belirtiliyor.

14.05.2022 09:04:000
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Rusya, Finlandiya’ya elektrik sevkiyatını durduruyor

Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO’nun Finlandiya’ya artık elektrik sağlamayacağı bildirildi.

Inter RAO’nun Finlandiya’daki iştiraki RAO Nordic Oy’dan yapılan açıklamada, şirketin Rusya’dan elektrik ithal ederek Finlandiya’ya temin ettiği belirtildi. Şirketin gerçekleştirdiği elektrik teslimatları için 6 Mayıs’tan bu yana ödeme almadığına işaret edilen açıklamada, bu durumun, şirketin 20 yıllık ticari tarihinde ilk defa yaşandığı vurgulandı.

Ödemelerin yapılmaması nedeniyle şirketin Rusya’dan elektrik temin edemediği bilgisine yer verilen açıklamada, “Bu nedenle, 14 Mayıs’tan itibaren Rusya’dan elektrik ithalatını durdurmak zorundayız. Durumun yakında düzelmesini ve Rusya ile elektrik ticaretinin tekrar başlamasını umuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Finlandiya’nın elektrik dağıtım şirketi Fingrid’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Rusya yerine İsveç’ten elektrik ithal edileceği ve ülkede elektrik tedarikine ilişkin sorun yaşanmayacağı belirtildi. Finlandiya, tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 10’unu Rusya’dan ithal ediyordu.

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