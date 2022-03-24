Rusya, Google'ın haberler hizmetini de yasakladı

Rusya hükümeti, pek çok sosyal medya ağı ve haber kaynağının ardından Google'ın haberler hizmetini de (Google News) ülke içerisinde yasakladı.

24.03.2022 09:42:000
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Rusya, Google'ın haberler hizmetini de yasakladı

Rusya, internet engellerine devam ediyor. Daha önce Instagram, Facebook ve Twitter gibi pek çok hizmeti ülke içerisinde yasaklayan Putin hükümeti, şimdi de gözünü Google'a dikti. Google Haberler, Rusya'da engellenen büyük hizmetler listesinin yeni üyesi oldu.

Devlet medya kuruluşu Interfax'ın bir raporuna atıfta bulunan Reuters'e göre, ülkenin telekom düzenleyicisi Roskomnadzor Google Haberler'i (Google News) engelledi. Interfax'a göre düzenleyici, haber servisini "Ukrayna topraklarındaki özel askeri operasyonun seyri hakkında gerçek olmayan ve kamu açısından önemli bilgiler içeren çok sayıda yayına ve materyale erişim sağladığı" gerekçesiyle engellediğini söyledi.

Neredeyse 1 ayı tamamlamak üzere olan Rusya'nın Ukrayna işgali, her alanda olduğu gibi teknoloji ve internet alanlarında da etkisini sürdürüyor. Pek çok teknoloji şirketi Rusya'daki satış ve faaliyetlerini askıya almış durumda.




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