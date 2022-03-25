Rusya Merkez Bankası açıkladı: Rezervlerimizdeki altınlar Rusya’da

Rusya Merkez Bankası, ülkenin uluslararası rezervlerindeki tüm altının Rusya’da bulunduğunu açıkladı.

25.03.2022 11:37:000
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Rusya Merkez Bankası açıkladı: Rezervlerimizdeki altınlar Rusya’da

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ülkenin, yaklaşık yarısı dondurulan uluslararası rezervlerine dair değerlendirmelere yer verildi. Rusya'nın, uluslararası rezervlerinin tümünü ülkede tutamayacağına işaret edilen açıklamada, “Rezervleri tümüyle ülke içinde tutmak, rezervin hiç olmaması, dış krizlere karşı hiçbir korumanın olmaması anlamına gelir. Ülkemiz 1992-1999 döneminde böyle davrandı ve dış tehditlere karşı savunmasız hale geldi.” ifadelerine yer verildi.

Ekonomik krizlerde, Rusya'nın ticaret yaptığı ülkelerin para birimlerine ait rezervlere ihtiyaç duyduğunun belirtildiği açıklamada, “Jeopolitik nedenlerden ötürü oluşan krizlerde ise Batılı ülkelerin yaptırımlarından etkilenmeyecek rezervlere ihtiyacınız olur. Bu nedenle altın ve yuan’ın rezervlerdeki toplam payını neredeyse yüzde 50’ye çıkarttık.” dedi.

Bankanın, rezervlerin dondurulmaması için önceden herhangi bir adım atma şansının bulunmadığına işaret edilerek, nakit olmayan döviz rezervlerinin daima yabancı bankalarda bulunduğuna ve bu varlıkların da dondurulabileceği belirtildi.

Rusya'nın attığı karşı kısıtlama adımları

Rusya'nın da dolar ve avro cinsinden rezervlerinin dondurulması nedeniyle mütekabiliyet esasına göre adımlar attığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Sermaye akışları kısıtlandı, yabancı yatırımcıların tahvil satışı ve Rus mali sisteminden çıkışları yasaklandı. Ayrıca, Rus şirketlerinin borçları ve Rusya'ya karşı yaptırımları destekleyen ülkelerden alacaklılara olan devlet borçlarına ilişkin ödemeler sadece hükumetin izni ile yapılacak.” denildi. Açıklamada, “Rezervlerimizdeki altınların tamamı ülkemiz topraklarında Rusya Merkez Bankası kasalarında bulunmaktadır.” ifadesine yer verildi.

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