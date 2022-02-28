Rusya Merkez Bankası faizi sert yükseltti

Ekonomik yaptırımlar sonrası Rusya’dan faiz hamlesi geldi. Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu.

28.02.2022 12:06:000
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Rusya Merkez Bankası faizi sert yükseltti

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardı.  Bankadan yapılan açıklamada, Rus piyasalarında yaşanabilecek olası sorunlara işaret edildi.

Vatandaşların birikimlerinin değer kaybetmemesi, mali ve fiyat istikrarının korunması için faiz artırımı kararı alındığına işaret edilen açıklamada, politika faizinin 10,5 puan artışla yüzde 9,5’ten yüzde 20 çıkartıldığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasındaki işlemlere başlama saatini saat 10.00’a ertelerken, yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışını da geçici olarak yasaklamıştı.

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