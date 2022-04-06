Rusya tahvil ödemelerini nasıl yaptı?

Rusya, yabancı bankaların dolar cinsinden tahvil ödemesini reddettiğini açıkladı.

6.04.2022 14:24:000
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Rusya tahvil ödemelerini nasıl yaptı?

Rusya Maliye Bakanlığı, 643 milyon dolarlık tahvil ödemesinin yabancı bankalar tarafından reddedildiğini, bu nedenle ödemeyi ruble cinsinden gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vadesi gelen tahvil ödemesi için dolar cinsinden ödeme talimatı verildiği ancak yabancı bankaların bu talimatı yerine getirmeyi reddettiği belirtildi.

Açıklamada, döviz cinsinden ödeme yapılamaması nedeniyle gerekli ödemelerin ruble cinsinden yapıldığı ve Rusya'nın yükümlülüğünü yerine getirdiği kaydedildi.

Rusya'nın 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervinin dondurulması nedeniyle tahvillerden doğan dış borç ödemelerine ilişkin süreç sonucunda temerrüde düşme ihtimali endişe yaratıyor.

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