Rusya-Ukrayna müzakerelerinde en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, "Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının şekil vermeleri öngörülmektedir" dedi.