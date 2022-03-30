Rusya yaptırımlara karşı ‘paralel ithalat’ izni verdi

Rus hükümeti, ülkede yabancı ürünlere yönelik talebi karşılayabilmek için paralel ithalatı yasal hale getirdi.

30.03.2022 16:24:000
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Rusya yaptırımlara karşı ‘paralel ithalat’ izni verdi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda, yaptırımlar ışığında, Rus ekonomisinde istikrarın sağlanmasına yönelik çeşitli adımlar atıldığını söyledi.

Yurt dışı menşeli ürünlerin Rus pazarına sevkiyatında sorun yaşanmaması gerektiğini belirten Mişustin, “Bu kapsamda, paralel ithalatın serbest bırakılmasına yönelik ilgili belgeyi imzaladım. Bu mekanizmanın amacı, fikri hakları içeren mallara yönelik talebi karşılamaktır. Bu ürünler şimdiye kadar telif hakkı sahibinin izni olmadan ülkemizde satılamazlardı.” dedi.

Mişustin, hangi ürünlerin paralel ithalat kapsamında alınacağını önümüzdeki süreçte belirleneceğini sözlerine ekledi.

Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımları kapsamında başta teknoloji olmak üzere çok sayıda ürünün ülkeye sevkiyatı yasaklanmıştı.

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