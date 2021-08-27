Rusya'da Booking.com'a 1,3 milyar ruble para cezası

Rusya Federal Anti-Tekel Servisi, piyasadaki hakim konumunu suistimal ettiği gerekçesiyle Booking.com'a 1,3 milyar ruble (yaklaşık 145 milyon Türk lirası) para cezası verdi.

27.08.2021 10:04:000
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Rusya'da Booking.com'a 1,3 milyar ruble para cezası

FAS'tan yapılan yazılı açıklamada, sanal otel rezervasyon platformu Booking.com'un Rus pazarındaki hakim konumunu suistimal ettiği belirtildi.

Booking.com’un ülkedeki otel, hostel ve diğer konaklama yerlerine fiyat ve çeşitli şartları dayattığının tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "İhlaller nedeniyle Booking.com'a gelirlerine oranla 1,3 milyar ruble para cezası verilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

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