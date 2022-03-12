Rusya’da Instagram’a erişim yasaklandı

Rusya’da, sosyal medya sitesi Instagram’a erişim engellendi. Rus yetkililer, Instagram’da Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili çağrıların yer aldığını öne sürdü.

12.03.2022 11:10:000
Paylaş Tweet Paylaş
Rusya’da Instagram’a erişim yasaklandı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Instagram’da Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili çağrıların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Başsavcılığının talebi üzerine, Rusya’da Instagram’a erişim engellenmiştir” ifadesine yer verildi.

Instagram’ın ana şirketi Meta’nın İletişim Direktörü Andy Stone, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceklerini söylemişti.

Rusya'da Twitter ve Facebook'a erişim de yasak

Rusya 4 Mart tarihinde sosyal medya siteleri Twitter ve Facebook'a da erişimi yasaklamıştı. 

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook’ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığı belirtilmişti. 

Facebook’un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uyguladığına işaret edilen açıklamada, "Rusya topraklarında Facebook’a erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanılmıştı. 

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Rusya Başsavcılığının 24 Şubat'taki talebi üzerine twitter.com kaynaklarına erişimin Rusya Federasyonu’nda sınırlandığı açıklanmıştı. 

Açıklamada, ülkede ayaklanma çağrıları, aşırılık yanlısı faaliyetler, yerleşik prosedüre aykırı olarak düzenlenen toplu etkinliklere katılım içeren sitelere erişimi kısıtlama prosedürünü düzenleyen bilgi, bilgi teknolojileri ve bilgi koruma ile ilgili kanun gereği sınırlama kararının alındığı ifade edilmişti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2022 ve sonrasını belirleyecek 5 trend

2022 ve sonrasını belirleyecek 5 trend

Ayçiçeği üretiminde stratejik karar

Ayçiçeği üretiminde stratejik karar

İstanbul’da AVM'lere kar ayarı

İstanbul’da AVM'lere kar ayarı

Merkez Bankası anketinde dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası anketinde dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

Cari açık rakamları açıklandı: Tahminlerin üzerinde

Cari açık rakamları açıklandı: Tahminlerin üzerinde

İstanbul’dan otobüslerin çıkışı durduruldu: İmamoğlu cumartesi için uyardı

İstanbul’dan otobüslerin çıkışı durduruldu: İmamoğlu cumartesi için uyardı

Yorum Yaz