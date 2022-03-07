Rusya'dan Yunanistan'a sert eleştiri: Atina'nın amaçları şüpheli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan Yunanistan için sert bir açıklama geldi.

7.03.2022 10:02:000
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Rusya'dan Yunanistan'a sert eleştiri: Atina'nın amaçları şüpheli

Rus haber ajansı Sputnik’in haberine göre Yunanistan’da Rusya’nın politikasını itibarsızlaştırmaya yönelik benzersiz bir kampanya başlatıldığı ve Atina’nın şüpheli amaçlarla Rusya ile olan bağlarını kasten yok ettiği savunuldu.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Atina’daki üst düzey yetkililer, ülkemize ve yönetimine yönelik sert suçlamalarda bulunma gibi adımlar atıyor, bu konuda kendileriyle aynı fikirde olanlarla kelimenin tam anlamıyla yarışıyor” vurgusu yapıldı.

Açıklamada Avrupa Birliği’nin (AB) Donbass’taki sivil nüfusun yok edilmesini sessizce izlemeyi seçtiği, Ukrayna’nın güneydoğusunda yaşayanlara yönelik uzun süreli soykırımın suç ortağı olduğu, şimdi ise Yunanistan da dahil olmak üzere Avrupa’nın Kiev rejiminin avukatlığını yapmaya soyunduğunu iddia eden Zaharova, yayılan Rus karşıtlığı histerisinin ise kaynama noktasına geldiğini söyledi.

Sözcü, “Sağduyu, ne pahasına olursa olsun Rusya’ya zarar vermek için Batı’nın ortak planlarına feda edildi. İkili ilişkiler kasten yok ediliyor ve Rus-Yunan ilişkileri ne yazık ki istisna değil. Atina, AB yaptırım düzenlemelerini aktif olarak destekliyor. Aslında Yunan liderliği, daha dün Rusya ile işbirliğini doğal avantaj olarak adlandırdığı ortak tarihi mirası geçersiz kılmaya hazır” ifadelerini kullandı.

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