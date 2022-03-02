Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa pazarından çekildi

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

2.03.2022 09:33:000
Paylaş Tweet Paylaş
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa pazarından çekildi

Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa’daki şubelerinde “olağanüstü” bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edildi.

Şirket çalışanlarına ve şubelerine yönelik tehditlerin de yaşandığı belirtilen açıklamada, Sberbank’ın mevcut durumda Avrupa pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi.

Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu (FMA), Sberbank'ın Avrupa kolu Sberbank Europe AG’nın Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) talimatıyla kapatıldığını bildirmişti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yeni çalışma formülü: İşyerinde sosyalleşme

Yeni çalışma formülü: İşyerinde sosyalleşme

Liderlikten önce kaç yıl?

Liderlikten önce kaç yıl?

Temas rekoru nasıl yönetilir?

Temas rekoru nasıl yönetilir?

Sektörleri değiştiren teknolojiler

Sektörleri değiştiren teknolojiler

Hareket nerede?

Hareket nerede?

Etkili geçişte ideal yöntem

Etkili geçişte ideal yöntem

Yorum Yaz