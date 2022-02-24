Rusya'nın müdahalesi Avrupa'da gaz fiyatlarını uçurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 42 artış gösterdi.

24.02.2022 17:37:000
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Rusya'nın müdahalesi Avrupa'da gaz fiyatlarını uçurdu

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 88 avrodan kapanmıştı.

Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı TSİ 16.41'de 125 avroyu gördü.

Böylece, Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 42 artış kaydetti.

Fiyatlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve Avrupa'ya gaz tedarikine yönelik endişelerin artması nedeniyle yükseliyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

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