Rusya’nın Ukrayna saldırısına piyasalardan ilk tepki: Petrolde 8 yıl sonra ilk yaşandı

Brent petrolün varil fiyatı 2014’ten bu yana ilk kez 100 dolara aştı. Altının ons fiyatı da 1,938 dolar seviyesine yükseldi. Kripto para piyasasında da kayıplar başladı. Dolar 14 liraya dayandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Askeri operasyonun başlaması, bölgede enerji arzının kesintiye uğrayacağına dair endişeleri artırdı. Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon altın fiyatlarındaki yükselişi de destekledi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3’ün üzerinde değer kazanarak 2014’ten bu yana ilk kez 100 doları gördü. Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3’ün üzerinde artarak 95,5 dolara yükseldi.

Rus piyasalarında tüm işlemler durduruldu

Saat 08:25 itibarıyla brent petrolün varil fiyatı yüzde 5’e yakın artışla 101 dolara çıktı.

Yatırımcılar tarafından “güvenli liman” olarak değerlendirilen altının ons fiyatı yüzde 1,5 artarak 1.938 dolar seviyesine yükseldi.

Dolar/TL 14 lira sınırında

Dolar/TL, istanbul serbest piyasada güne 13,90 liradan, euro 15,64 liradan başladı.

Serbest piyasada 13,9010 liradan alınan dolar 13,9030 liradan satılıyor. 15,6460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,6480 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8460 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6940 lira olmuştu.

Saldırı kripto para piyasasını da vurdu

Operasyonun ardından kripto piyasalar da sert düştü. Coingecko’da yer alan verilere göre piyasalar yüzde 7.8 gerileyerek 1 trilyon 653 milyar dolara indi.

Bitcoin ise yüzde 7.9 düştü. BTC’nin fiyatı 34 bin 941 dolara geriledi. Uzmanlar Bitcoin’in 25 bin dolarlara kadar çekilebileceğini düşünüyor.

Ethereum ise yüzde 9.5 değer kaybetti. ETH’nin fiyatı 2 bin 398 dolara geriledi. Ripple’daki değer kaybı ise yüzde 10’a yaklaştı. XRP’nin fiyatı 64 cente indi. Dogecoin ise yüzde 11.6 oranında geriledi. DOGE 11 centi gördü.