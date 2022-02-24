Rusya'nın Ukrayna'yı işgali küresel piyasaları sarstı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlaması bütün varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, küresel pay piyasalarında düşüşler ivme kazandı.

Rusya'da RTS endeksinin düşüşü yüzde 49'a ulaşmasının ardından kayıplar kısmen telafi edilse de saat 12.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 27 azalışla 878 puanda seyrediyor.

Sberbank'ın hisseleri yüzde 51 düşüşle 102 rubleden, Gazprom hisseleri ise yüzde 38 değer kaybıyla 170 rubleden işlem görüyor.

Ayrıca, Rusya'nın diğer önemli şirketlerinden Rosneft yüzde 34, Lukoil yüzde 26 ve Yandex yüzde 25 değer kaybetti.

ABD'de vadeli işlem piyasalarında endekslerin düşüşü yüzde 2'ye ulaşırken, Avrupa borsaları sert satıcılı açılışın ardından dünkü kapanışların yaklaşık yüzde 3 altında bulunuyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel pay piyasalarına paralel düşüş eğiliminde hareket ediyor. Açılışta yüzde 7'den fazla değer kaybeden endeks nedeniyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı. En düşük 1.852 puanı gören BIST 100 endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 6,9 altında 1.876 puanda seyrediyor.

Yaşanan gelişmeler sonrası güvenli liman alımları ve tedarik konusunda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle altın, petrol ve tahvil fiyatları yükseliyor.

Altının ons fiyatı Ocak 2021'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.950 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı da 2014'ten beri ilk kez 100 doların üzerini gördü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2 sınırından yüzde 1,88'e geriledi.

Gözler Ukrayna'dan gelecek haberlerde

Analistler, küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte artan risk algısının bir süre daha varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürebileceğine dikkati çekerek, yatırımcıların temkinli davranmalarının faydalı olabileceğini kaydetti.

Artan gerilim sonrasında para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerin de öneminin arttığını vurgulayan analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının yatırımcılar tarafından takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'de artan enflasyon nedeniyle bir ara yüzde 90'lara çıkan 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali ise gerilerken, tahvil piyasalarında Fed'in martta yüzde 80 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanıyor.