Saatlerce süren kesintinin nedeni: Facebook, Whatsapp ve Instagram neden çöktü?

Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinde yaşanan erişim sorununun şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook’a dünya genelinde saatlerce süren bir sorunu erişim sorunu yaşandı. Sorunun kademeli olarak çözülmeye başladığı belirtiliyor. Peki, Facebook, Whatsapp ve Instagram neden çöktü? Yaşanan kesintinin henüz nedeni açıklanmadı. CNN International’ın konuştuğu uzmanlar ve Teknoloji sitesi The Verge’e göre sorun DNS kaynaklı gibi görünüyor. The Verge’in haberine göre Facebook’taki kesinti, çalışanların iletişim kurmak ve çalışmak için kullandıkları neredeyse tüm dahili sistemleri de bozdu. Facebook mühendislerinin sorunu çözmek için şirketin ABD veri merkezlerine gönderildikleri belirtiliyor.

SORUN FACEBOOK’UN YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKTEN Mİ KAYNAKLANDI?

Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinde yaşanan erişim sorununun şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı da iddia edildi.

Wall Street Journal’a (WSJ) konuşan ağ izleme şirketi Kentik’in direktörü Doug Madory, Facebook’un pazartesi sabahı ağ yönlendirme bilgilerinde bir değişiklik yaptığının anlaşıldığını açıkladı. Kentik, bu değişikliğin alan adı sistemi sunucularını etkileyerek DNS sunucularını kullanılamaz hale getirdiğini ve şirketin hizmetlerine erişimi engellediğini söyledi.

SİBER SALDIRI ŞÜPHESİ VAR MI?

Öte yandan New York Times’ın (NYT) ismini vermek istemeyen şirket çalışanlarına dayandırdığı haberinde ise şirketin problemi henüz saptayamadığı ve bir siber saldırıdan şüphelenildiği kaydedildi.

KARTLAR ÇALIŞMADIĞI İÇİN ÇALIŞANLAR OFİSE GİREMEDİ

Problemin Facebook’un şirket içi iletişimini de etkilediği ve çalışanların “Zoom” uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştığı bildirildi. Şirketin giriş kartlarının da çalışmadığı ve çalışanların ofislerine giremediği açıklandı.

Öte yandan Cisco’nun internet analiz bölümü ThousandEyes ise twitter’dan paylaştığı açıklamada testlerinin kesintinin devam eden bir DNS hatasından kaynaklandığını gösterdiğini söyledi.

FACEBOOK HİSSELERİ DE OLUMSUZ ETKİLENDİ

Facebook, Whatsapp ve Instagram’a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu, her üç sosyal medya platformunu çatısında barındıran Facebook’un New York borsasında işlem gören hisselerini de olumsuz etkiledi. Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook’un hisseleri yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti.

NE OLMUŞTU?

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren “Down Detector” isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40’tan bu yana Facebook, Whatsapp ve Instagram’a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook’un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise twitter’dan şu paylaşımlarda bulundu:

Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum.

Kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerekiyor. Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

Facebook, Instagram ve #WhatsApp servislerine uzun bir süre geçmesine rağmen ulaşılamıyor. Anlık haberleşme amacıyla kullanılan yabancı menşeli platformlar (OTT servisler) ve sosyal ağlar, ülkelerin yasal düzenlemelerine uymadığı gibi, hizmet kalitesi taahhütleri de bulunmuyor.