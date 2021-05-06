Sabancı Holding, ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Sabancı Holding, yılın ilk çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, salgının zorlu koşullarına rağmen güçlü performansını devam ettiren Sabancı Holding, yılın ilk 3 ayında konsolide net satışlarını yüzde 23 artışla 16 milyar 814 milyon TL’ye çıkardı. Holding’in konsolide net kârı yüzde 47’lik yükselişle 1 milyar 752 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, salgının ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz etkisini devam ettirdiği ilk üç aylık dönemde, güçlü finansal performanslarını sürdürdüklerini belirtti.

Topluluk olarak güçlü risk yönetimi yaklaşımı ve uygulamalarla, değişen kur ve faiz ortamından sınırlı şekilde etkilenerek finansal dayanıklılıklarını bir kez daha gösterdiklerini ifade eden Alper, bu dönemde nakit yaratmaya devam ederek bilançolarını güçlendirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

“Dünyada ve ülkemizde, pandemi ekonominin tüm unsurlarını derinden etkilerken, Topluluk şirketlerimiz belirsizliklerle mücadele noktasında çok başarılı bir sınav verdi. Etkin maliyet ve talep yönetimleri sayesinde, faaliyet gösterdikleri pazarlardaki dönüşümleri iyi bir şekilde analiz ettiler. Güçlü tedarikçi ilişkileri ve çevik stok yönetimi yaklaşımlarıyla hem satış hem de karlılık tarafında fark yaratmayı başardılar. Maliyetlerin tüm dünyada artış eğiliminde olduğu bu zorlu dönemde, şirketlerimizin gösterdiği yüksek başarı, son dönemde dijitalleşme ve müşteri deneyimi gibi alanlara yaptığımız yatırımların da ne kadar doğru olduğunun bir göstergesi.”

“Banka dışı kombine gelirlerimiz yüzde 28 büyüdü”

Cenk Alper, söz konusu dönemde banka dışı kombine gelirlerinin yüzde 28 büyüdüğü, ilk çeyrekte tüm iş kollarının satışlarını artırırken, özellikle çimento ve sanayi şirketlerinin güçlenen yurt iç ve yurt dışı talebi en iyi şekilde karşılayarak çok güçlü sonuçlar elde ettiklerini bildirdi.

İlk 3 ayda çimento iş kolunun yüzde 57, sanayi iş kolunun ise yüzde 36 büyüdüğünü aktaran Alper, “Aynı dönemde perakende ve sigorta şirketlerimiz de yüzde 26 seviyelerinde büyüme göstererek Topluluğumuzun güçlü finansal performansına destek oldular. Enerjisa Üretim, uzaktan santralleri işletebildiği ve yönettiği tesis Senkron’u devreye alarak, varlık yönetim kabiliyetleri ile başkalarına ait santral operasyonlarına da destek vermeye iki hidroelektrik santral ile başladı. Diğer yandan bankamız yılın ilk çeyreğinde ekonomimize 299 milyarı nakdi olmak üzere 359 milyar TL’lik kredi desteği sağladı” ifadelerini kullandı.

“Sabancı Holding’in sürdürülebilirlik notu, 9 ay içinde iki kademe birden yükselerek BBB’ye ulaştı”

Alper, Sabancı Topluluğu’nun son yıllarda dijitalleşmeye çok büyük yatırım yaptığını, bunun meyvelerini de salgın döneminde topladıklarını belirtti.

Geçmiş dönemde hayata geçirdikleri bu yatırımlar sayesinde, salgının tüm olumsuz koşullarına rağmen ilk günden itibaren hemen hemen bütün operasyonları kesintisiz şekilde uzaktan yönetmeyi başardıklarını vurgulayan Alper, bunun da kendilerine mevcut iş süreçleri sürdürürken aynı zamanda geleceği düşünme ve tasarlama fırsatı sunduğunu ifade etti.

Alper, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu yaklaşımla, Topluluk vaadimizi ‘Sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz’ şeklinde yeniden ele alırken, bu vaade bizi ulaştıracak 2021-2025 yol haritamızı da geçtiğimiz yıl içinde tamamladık. Öncü ve örnek olma misyonumuz doğrultusunda, Topluluk vaadimizin ve gelecek stratejimizin temelinde yer alan sürdürülebilirlik konusunu en üst seviyede sahipleniyoruz. Bu kapsamda, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında ‘net sıfır’ seviyesine ulaşmayı taahhüt ederek Türkiye’de uzun vadeli sürdürülebilirlik vaadinde bulunan ilk holding olduk. Diğer yandan MSCI endeksinde, Sabancı Holding’in sürdürülebilirlik notu, 9 ay içinde iki kademe birden yükselerek BBB’ye ulaştı. Tüm bunlar sürdürülebilirlik konusunda ortaya koyduğumuz güçlü vizyonun göstergesi.”

“YarınBizim’ projemiz ile gençlerimizin geleceklerini şekillendirmelerine katkı sağlıyoruz”

Sabancı Holding CEO’su Alper, 2021-2025 stratejik planının en önemli unsurlarından birinin de işin geleceğine uyum olduğunu belirtti.

Bu konuda dünya çapında bir çalışmaya başladıklarını ve bunun detaylarını da geçmiş aylarda açıkladıklarını hatırlatan Alper, şunları kaydetti:

“Toplam 7 ana başlık ve 34 alt başlık altında ele aldığımız plan dahilinde Topluluk şirketlerimiz 2 yıl içinde 1.500 aksiyonu hayata geçirmiş olacak. Bu çalışmadaki temel hedefimiz; her bir Sabancı Topluluğu şirketinin, işin geleceği alanında, kendi sektörlerinde, ulusal ve uluslararası alanda en iyi örneklerden biri haline gelmesidir. Pandeminin ilk gününden itibaren, Topluluk çalışanlarının sağlıklarının korunması için her türlü tedbiri aldık ve bu konuda da mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. Bununla birlikte Türkiye’nin Sabancısı olarak, bu zorlu dönemde ülkemizin yanında durmayı, toplumsal hayata destek vermeyi sürdürüyoruz. 90 yılı aşkın süredir Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına önayak olan Sabancı Topluluğu olarak, Hacı Ömer Sabancı’nın ‘Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprağın insanları ile paylaşmalıyız.’ prensibini daima pusulamız olarak kabul ediyoruz. ”

Salgın döneminin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarının 11 ve 12’nci sınıfta okuyan ya da bu yıl yeniden üniversite sınavlarına hazırlanan çocukları ve kardeşleri için geliştirdikleri mentorluk ve kariyer gelişim programı olan “YarınBizim” projesi ile gençlerin geleceklerini şekillendirmeye katkı sağladıklarını belirten Alper, 74 şehirden 1.100 başvuru alan proje kapsamında mentorluk eşleşmelerinin tamamlandığını ve eğitimlere başlandığını bildirdi.